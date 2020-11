Covid, il 20% dei guariti soffre di disturbi psichiatrici

Ansia, depressione, disturbo post traumatico da stress: sarebbero questi i disturbi psichiatrici provocati dal Covid, che i ricercatori dell’Università di Oxford hanno rilevato in uno studio pubblicato su The Lancet Psychiatry. Secondo la ricerca del team britannico – che ha preso in esame un database elettronico con i dati di 69 milioni di pazienti – il 20 per cento dei pazienti infetti da SarsCov2 viene diagnosticato con un disordine psichiatrico entro 90 giorni dall’inizio della malattia. Anche l’Università San Raffaele di Milano aveva pubblicato ad agosto i risultati di una ricerca simile, condotta su un campione di 402 pazienti con età media di 58 anni a un mese e a tre mesi dall’infezione.

Per lo psichiatra Francesco Benedetti, lo studio di Oxfor “conferma in gran parte i risultati ottenuti ad agosto: il 50 per cento circa dei partecipanti allo studio manifesta almeno un disturbo psichiatrico, in proporzione alla gravità dell’infiammazione durante la malattia. Se ansia, insonnia e disturbo post-traumatico da stress (che dopo un mese affliggevano rispettivamente il 42, il 40 e il 28 dei pazienti) tendono a migliorare un pochino con il passare del tempo, la depressione purtroppo non arretra”, ha spiegato Benedetti a Repubblica. La depressione colpisce il 40 per cento dei malati Covid che aveva già diagnosi psichiatriche e il 20 per cento di chi non ne aveva mai avute. “Di questi ultimi uno su venti ha sintomi di gravità tale da richiedere una terapia farmacologia. La nostra percentuale è più alta di quella trovata dai colleghi inglesi perché noi abbiamo visitato personalmente i soggetti, mentre loro hanno ricavato i dati da un database, contando solo chi aveva richiesto l’intervento di uno psichiatra”, ha aggiunto lo psichiatra.

Più della metà dei pazienti guariti dal Coronavirus soffre di disturbi psichiatrici: il nuovo studio del San Raffaele di Milano

Me è bene sottolineare che il Sars Cov 2 non provoca disturbi diretti al cervello: i risvolti psichiatrici dipenderebbero dalla’infiammazione periferica persistente, che può causare la riduzione dell’attività di alcuni sistemi neurotrasmettitoriali. “Per esempio, può distruggere i precursori della serotonina (il cosiddetto ormone della felicità n.d.r.), un fenomeno che la psichiatria studia da anni”, ha concluso Benedetti. E, infatti, chi è stato trattato con potentissimi antinfiammatori durante la malattia, è risultato meno a rischio di disturbi mentali.

Che fare, dunque? Lo psichiatra del San Raffaele consiglia “niente di diversi di quello che si fa per curare una depressione normale”. Ma, prima di ricorrere a un rimedio farmacologico, “si può provare ad agire sui ritmi biologici, che sono stati compromessi durante il lockdown e la malattia. Bisogna sincronizzare questi ritmi, regolando i tempi di veglia e sonno. Usando la terapia della luce al mattino (con lampade apposite, che sono presidi medici) e addormentandosi sempre alla stessa ora di sera, magari con l’aiuto di rimedi naturali come la melatonina”, ha spiegato il ricercatore. “Fondamentale è l’esercizio fisico moderato, una corsetta o una passeggiata per i più anziani. L’attività motoria potenzia il sistema immunitario e diminuisce l’infiammazione. Se poi fatica, stanchezza, problemi cognitivi permangono, non accettateli come semplici conseguenze del Covid. Prendete in considerazione il fatto che potrebbe trattarsi di depressione e chiedete aiuto allo specialista”, ha concluso.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI – Inchiesta tamponi falsi Campania, parte 2. Parla il principale indagato: “La Asl Napoli 3 sapeva, ho fatto test per loro. Ho le fatture che lo dimostrano” / 2. Esclusivo: Cotticelli a TPI: “Davo fastidio alla massoneria. Volevano eliminarmi, non potendo uccidermi mi hanno screditato” / 3. Covid, l’annuncio di Pfizer: “Vaccino efficace al 90%, 15-20 milioni di dosi in arrivo entro l’anno” / 4. Liguria, Umbria, Abruzzo, Toscana e Basilicata passano alla zona arancione

5. L’Ordine dei medici della Liguria: “Lockdown subito a Genova, è già tardi. I posti letto stanno finendo” / 6. Per gestire la Sanità della Calabria ora si fa il nome di Gino Strada / 7. Usa, il piano anti-Covid di Biden: “Proteggeremo le minoranze, indossate la mascherina” / 8. L’assurdo suicidio di Napoli tra Covid e movida. I medici a TPI: “A breve non potremo curare tutti”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Stati Uniti, insegnante spara ai figli di 15 e 7 anni: “Depressione peggiorata dopo il lockdown” Inghilterra, bambina di due anni muore all’asilo soffocata da un pezzo di salsiccia Covid, il vaccino AstraZeneca produce una “forte risposta immunitaria negli anziani”