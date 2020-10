Covid, Oms: “Diversi casi di ri-contagio, sull’immunità non sappiamo nulla”

“Non sappiamo molto sull’immunità al Covid-19, ci sono stati diversi casi di ri-contagio”: lo afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, nel suo briefing sulla pandemia di Coronavirus. “La maggior parte delle persone infettate dal virus sviluppa una risposta immunitaria entro le prime settimane, ma non sappiamo quanto sia forte o duratura questa risposta immunitaria, o come differisca per persone diverse” ha aggiunto l’esperto ricordando che “Ci sono stati anche alcuni esempi di persone contagiate dal Covid per la seconda volta”.

Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità poi ha risposto a chi ha ipotizzato di lasciare circolare liberamente il virus, proteggendo le persone più anziane, per far sì che si possa raggiungere un’immunità di gregge. “Mai nella storia della salute pubblica l’immunità di gregge è stata utilizzata come strategia per rispondere a un’epidemia, per non parlare di una pandemia. È scientificamente ed eticamente problematico” ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Consentire a un virus pericoloso che non conosciamo pienamente di circolare liberamente è semplicemente immorale. Non è un’opzione”.

Il direttore dell’Oms ha poi spiegato che: “L’immunità di gregge è un concetto utilizzato per la vaccinazione, in cui una popolazione può essere protetta da un certo virus se viene raggiunta una soglia di vaccinazione Ad esempio, l’immunità di gregge contro il morbillo richiede la vaccinazione di circa il 95% della popolazione. Il restante 5% sarà protetto dal fatto che il morbillo non si diffonderà tra coloro che sono vaccinati. Per la polio, la soglia è di circa l’80%. “In altre parole, l’immunità di gregge si ottiene proteggendo le persone da un virus, non esponendole ad esso”.

