Nuova variante del Covid individuata in Bulgaria: “Ma al momento non desta preoccupazione”

Una nuova variante del Covid è stata individuata nel nord della Bulgaria in due donne, una di 60 anni e l’altra di 65, contagiate dalla versione britannica del virus.

Lo ha annunciato Todor Kantardzhiev, direttore del Centro nazionale per le malattie infettive e parassitarie, precisando che la variante bulgara, per ora, non sembrerebbe destare preoccupazione.

“Abbiamo osservato una mutazione della paraproteina e degli amminoacidi, nei quali la prolina è stata sostituita dalla fenilalanina” ha spiegato Kantardzhiev in una conferenza stampa.

“Al momento, la versione bulgara viene monitorata ma è una di quelle che non destano preoccupazione, come quella britannica, nigeriana, sudafricana e brasiliana”.

“Non ci aspettiamo che la versione bulgara porti a ciò che spaventa la comunità mondiale: cercare un nuovo vaccino” ha aggiunto Kantardzhiev, secondo cui i vaccini anti-Covid attualmente in uso continueranno a essere efficaci anche contro questa nuova variante del virus.

Intanto dal 12 aprile scorso nel Paese sono state allentate le misure restrittive dopo una flessione dei contagi e dei ricoveri ospedalieri.

Da circa una settimana, quindi, in Bulgaria ristoranti e caffè hanno ripreso a lavorare al 50% delle loro capacità, mentre è stata ripristinata gradualmente l’attività in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, così come le attività extrascolastiche. Il 29 aprile, invece, riapriranno anche i locali notturni e le discoteche.

