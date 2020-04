Coronavirus: Wuhan festeggia la fine del lockdown con uno spettacolare show di luci e colori | VIDEO

Coronavirus: a Wuhan show di luci per la fine del lockdown | VIDEO

Wuhan celebra la fine del lockdown, imposto per l’epidemia di Coronavirus, con uno spettacolare show di luci e colori che ha illuminato la capitale della provincia dell’Hubei. Allo scoccare della mezzanotte di mercoledì 8 aprile, infatti, Wuhan è tornata a essere ufficialmente una città “libera” dopo 76 giorni di isolamento, iniziato per tentare di contenere l’epidemia di Covid-19, che ha avuto origine nel mercato della città. Le barriere erette il 23 gennaio scorso sono state rimosse, mentre i collegamenti stradali, marittimi, ferroviari e aerei sono stati riaperti.

La fine dell’isolamento è stata accolta con colpi di clacson dagli automobilisti che si trovavano in coda al casello, in attesa di uscire dalla città, ed è stata celebra, come si può vedere nel video in testa all’articolo, con uno spettacolare show di luci, che ha interessato i grattacieli, i ponti e le navi della città, illuminando, così, il cielo di Wuhan. Tra le immagini proiettate sui grattacieli, anche quelle dei medici, considerati i veri eroi di questa epidemia.

