CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 6 milioni e 800mila i contagiati in tutto il mondo dal Coronavirus, infezione che ha finora portato alla morte di oltre 360mila persone. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi domenica 7 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Brasile: il governo vuole rivedere il conteggio dei morti Covid, è polemica – Il governo brasiliano, guidato dal presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, vuole rivedere il metodo di conteggio delle vittime per la pandemia di Covid-19. Il neo sottosegretario al ministero della Salute, Carlos Wizard, ha riferito al quotidiano Globo che il bilancio dei decessi dovuto alla pandemia verrà rivisto poiché i dati attuali sono “fantasiosi o manipolati”. Il Brasile, il secondo paese con il maggior numero di contagi e il terzo con il maggior numero di decessi per Covid-19, ha superato i 600 mila casi e i 35 mila morti. Le affermazioni del sottosegretario hanno scatenato l’ira dei segretari alla sanità dei governi locali. “Il tentativo autoritario, insensibile, disumano e non etico di rendere invisibili i morti di Covid-19 non riuscirà”, si legge in una nota del Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass) che riunisce i segretari regionali per la salute. “La sua affermazione maleducata, priva di qualsiasi senso di etica, umanità e rispetto, merita il nostro profondo disprezzo, rifiuto e disgusto”, continua. In un’intervista con Afp, Wizard ha spiegato che i numeri non saranno rivisti. “Non siamo interessati a riesumare i morti. Non vogliamo guardare indietro al passato, siamo più interessati al presente e al futuro”, ha dichiarato. Tuttavia, Wizard ha messo in dubbio la contabilità fatta nelle settimane precedenti, affermando che i media hanno riportato casi di persone che, senza sintomi della malattia, hanno il Covid-19 come causa della morte.

L’India supera l’Italia per numero di contagiati – L’India ha superato l’Italia come sesto Paese più colpito dalla pandemia di Coronavirus dopo un altro picco di infezioni confermate in un solo giorno. Il ministero della salute ha rilevato oggi 9.887 nuovi casi, portando il totale a 236.657. I morti sono 6.649. La maggior parte dei nuovi casi si trova nelle zone rurali dopo il ritorno di centinaia di migliaia di lavoratori migranti che hanno lasciato città e paesi dopo l’isolamento di fine marzo. L’isolamento è ora in gran parte applicato nelle aree ad alto rischio, mentre le autorità hanno parzialmente ripristinato i servizi ferroviari e i voli nazionali e hanno permesso la riapertura di negozi e industrie. I centri commerciali e i luoghi di culto dovrebbero aprire lunedì con restrizioni per evitare i grandi raduni.

