CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 35.877 persone attualmente positive, 33.846 decessi e 165.078 guariti, per un totale di 234.801 casi l’ultimo bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo il bollettino della Protezione Civile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 7 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Gino Strada: “I morti sono l’effetto dei tagli alla sanità pubblica” – “I morti da Covid-19 sono effetto dei tagli alla sanità pubblica”. Lo ha detto Gino Strada, intervistato da Duilio Giammaria per ‘Petrolio’ su Rai2. Per il fondatore di Emergency, “la sanità privata ha corroso il principio che la salute è un bene di tutti in nome del profitto e questo ha anche aperto le porte a fenomeni corruttivi”. Proprio per questo – ha concluso Strada – “adesso dobbiamo invertire questo processo per ridare centralità alla gestione pubblica della sanità e non lasciarla frazionata in tante regioni con tante tariffe e servizi diversi”.

Focolaio a Roma: 31 positivi all’ospedale San Raffaele – Nuovo focolaio di contagio da Coronavirus a Roma, all’ospedale San Raffaele. Sono risultate positive 31 persone, mentre un degente, affetto da diverse patologie, è morto dopo essere risultato positivo al tampone. La struttura è stata chiusa ed è stato attivato un cordone sanitario. Questo il comunicato dell’ospedale: “Alla data odierna risultano collegabili al focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana 31 casi di cui 9 dipendenti, 2 esterni entrambi famigliari di operatori sanitari e 20 pazienti di cui 18 già trasferiti e 2 in trasferimento. Nel pomeriggio del 5 giugno è stata disposta la chiusura della struttura con cordone sanitario”. L’assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D’Amato ha dato la conferma: “Oggi registriamo 28 casi positivi di cui ben 24 riferiti al focolaio Irccs San Raffele Pisana. questo focolaio non ci voleva ma siamo intervenuti tempestivamente per contenerlo, la struttura è posta in isolamento, va mantenuta alta l’attenzione, ringrazio il prefetto di Roma per l’immediata attivazione delle misure di contenimento”. Qui la notizia

Monitoraggio Iss: “Focolai attivi nella Penisola” – “In quasi tutta la Penisola, sono documentati focolai di trasmissione attivi”. Lo rivela il monitoraggio del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità relativo alla settimana tra il 25 e il 31 maggio. “Tale riscontro, che in gran parte è dovuto alla intensa attività di screening e indagine dei casi con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti – si legge nel rapporto – evidenzia tuttavia come l’epidemia in Italia di COVID-19 non sia conclusa”.

Monitoraggio fase 2: nessuna regione con Rt maggiore di 1 – Nessuna Regione con RT maggiore di 1. Al momento in Italia non vengono riportate situazioni critiche relative all’epidemia di Covid-19. È questo il risultato del monitoraggio degli indicatori per la cosiddetta Fase 2 per la settimana tra il 25 e il 31 maggio, del ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.

“Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV2 in Italia è favorevole con una generale diminuzione nel numero di casi ed una assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali”. Si rileva, si legge nel rapporto, “un forte miglioramento della qualità e dettaglio dei dati inviati dalle Regioni/PPAA al Ministero della Salute ed all’Istituto Superiore di Sanità e discussi nella Cabina di Regia. Persiste, in alcune realtà regionali, un numero di nuovi casi segnalati ogni settimana elevato seppur in diminuzione. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 è ancora rilevante”.

