CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 48 milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo, a fronte di più di un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 6 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Impennata in Usa, 123 mila casi e 1.226 morti in 24 ore – Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 9.600.324 casi confermati di coronavirus e 234.876 decessi, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Alle 20:00 ora locale (01:00 GMT di venerdì) il bilancio è di 1.226 morti in più rispetto a giovedì e 123.085 nuove infezioni, battendo il record di casi per il secondo giorno consecutivo. Sebbene New York non sia più lo stato con il maggior numero di infezioni, continua ad essere il più colpito in termini di morti con 33.657. Nella sola New York City, 24.047 persone sono morte.

Ore 06.30 – Slovenia, Corteo contro le chiusure: feriti e arresti a Lubiana – Scontri in Slovenia durante la protesta contro le misure anti covid. La polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere la folla nel corso di una manifestazione nella capitale Lubiana, organizzata da attivisti che si definiscono la sezione slovena del gruppo informatico Anonymous. Diversi feriti e arresti. Centinaia di persone si sono radunate davanti al palazzo del parlamento sloveno nonostante iol divieto di assembramenti per il coronavirus. I manifestanti hanno lanciato bottiglie, petardi, pietre e fumogeni contro la polizia antisommossa che ha risposto con gas lacrimogeni, spray al peperoncino e cannoni ad acqua. La TV POP privata ha riferito che almeno tre persone sono state ferite mentre il capo della polizia di Lubiana Stanislav Vrecar ha detto ai giornalisti che “una decina di agenti di polizia” sono stati feriti leggermente, per lo più da pietre scagliate contro di loro. Le misure anti covid includono il coprifuoco, restrizioni sui viaggi e la chiusura di scuole e negozi non essenziali.

Ore 06.00 – Il Brasile supera i 5,6 milioni di casi – Il Brasile, uno degli epicentri della pandemia di coronavirus, ha superato i 5,6 milioni di casi confermati di covid-19, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. Il rapporto ufficiale indica che tra mercoledì e giovedì nel Paese sono stati registrati 22.294 nuovi casi e 630 decess. Dal primo contagio, il 26 febbraio, e dalla prima morte, il 12 marzo, entrambi a San Paolo, il Paese ha ora 5.612.319 casi confermati e un totale di 161.736 morti. Nonostante l’ormai più consistente riduzione della media giornaliera di decessi e infezioni, il Brasile rimane uno dei tre paesi più colpiti al mondo insieme a Stati Uniti e India.

Cina sospende ingresso per residenti in Italia – La Cina ha temporaneamente sospeso l’ingresso nel Paese ai cittadini residenti in Italia in possesso di visti di lavoro, affari e ricongiungimento familiare. Lo si legge in una nota diffusa dall’ambasciata cinese in Italia, che specifica che la misura è stata presa “in considerazione del diffondersi del Covid-19”.

Covid: in 23 Stati Usa aumenti contagi record – Gli Stati Uniti hanno registrato 107 milanuovi casi di Covid in un solo giorno. E’ il dato più alto dall’inizio della pandemia. Ventitré Stati su cinquanta hanno visto, nell’ultima settimana, un aumento di contagiati maggiore rispetto a tutte le settimane precedenti. Le situazioni più allarmanti riguardano Colorado, Indiana, Maine, Minnesota e Nebraska. Secondo la Johns Hopkins University, i positivi registrati in Usa sono stati finora 9 milioni 488 mila, i morti 233.734.

Germania sfiora 20 mila contagi in 24h, nuovo record – La Germania sfiora i 20 mila contagi nelle 24 ore: si tratta del nuovo record assoluto dall’inizio della pandemia del coronavirus. Come riferito dal Robert Koch Institut, il centro epidemiologico nazionale, sono state registrate 19.990 nuove infezioni giornaliere. Il precedente record era di sabato scorso con 19.059 casi. I decessi, sempre nelle 24 ore, sono stati 118, portando il numero complessivo a 10.930. Complessivamente nella Repubblica federale si sono ammalate di Covid 597.583 persone dall’inizio della pandemia. L’indice R risulta invece in calo a 0,81. Il nuovo “lockdown soft” deciso la settimana scorsa dal governo tedesco insieme ai Laender, iniziato lunedi’, prevede tra le varie misure la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri, discoteche, la riduzione “al minimo” di tutti i contatti sociali con il permesso di incontro all’aperto di massimo due nuclei familiari o di conviventi, mentre rimangono aperte le scuole, gli asili e gli esercizi commerciali.

