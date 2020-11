Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a crescere il numero dei contagi di Coronavirus in Italia. Finora l’epidemia ha colpito 824.879 persone, provocando 40.192 morti. Oggi, intanto, entra in vigore l’ultimo Dpcm che divide l’Italia in tre aree a seconda della soglia di criticità. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 6 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Campania, De Luca conferma stop lezioni in aula e mobilità. Jogging consentito due ore e mezza al giorno – Niente lezioni in presenza in Campania. Con l’ordinanza 897202 in corso di pubblicazione, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, disponendo ulteriori misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia da Covid19, conferma quelle adottate nelle settimane scorse sull’attività scolastica e sulla mobilità. Dal 6 al 14 novembre, nidi chiusi e niente studenti in aula dagli asili alle superiori. Confermato anche il blocco della mobilità interprovinciale già vigente, un’unica fascia oraria, tra le 6 e le 8:30 del mattino, in cui è consentita la pratica dello jogging.

Ore 06.30 – Toti: “Eliminato il divieto di manifestazioni in Liguria” – Decade in Liguria il divieto di organizzare manifestazioni. Lo ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha firmato oggi un’ordinanza con cui recepisce le disposizioni del nuovo Dpcm. Le manifestazioni potranno essere organizzate “solo in forma statica, mantenendo il distanziamento sociale. Comunque – ha aggiunto Toti – più si è prudenti meglio e'”. Tagliate anche tutte le deroghe sui limiti di capienza per i trasporti, che restano al 50% come deciso dal governo.

Ore 06.00 – Meloni: “Conte finora ha pensato a grande occasione” – “Non serve un’altra commissione, c’è già il Parlamento, ci sono le commissioni permanenti, si convochi la conferenza dei capigruppo. Negli ultimi otto mesi noi a Conte abbiamo portato le nostre proposte e non abbiamo saputo più niente, abbiamo saputo delle misure prese con Dpcm all’ultimo momento. Neanche hanno letto le nostre proposte, le hanno gettate nel cestino. Conte fino a oggi ha pensato che il Covid fosse una grande occasione”. Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Porta a porta in onda stasera.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino di oggi – È di 472.348 persone attualmente positive (+29.113), 40.192 morti (+445), 312.339 guariti (+4.961), per un totale di 824.879 casi (+34.505), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 472.348 attualmente positivi, 23.256 (+1.140) sono ricoverati in ospedale, 2.391 (+99) necessitano di terapia intensiva, mentre 446.701 (+27.874) si trovano in isolamento domiciliare. Aumenta in modo consistente il numero dei nuovi casi: oggi, infatti, sono stati registrati 34.505 a fronte dei 30.550 di ieri. Cresce anche il numero dei tamponi realizzati nell’ultimo giorno: 219.884, nuovo record assoluto, contro i 211.831 di ieri. Anche oggi si registra purtroppo un aumento dei decessi (445 contro i 352 di ieri), così come dei ricoveri sia ordinari (1.140 contro i 1.002 di ieri), che in terapia intensiva (99 contro i 67 di ieri). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di nuovi casi è la Lombardia con 8.822 nuovi casi, seguita dalla Campania con 3.888, dal Piemonte con 3.171 e dal Veneto con 3.264 nuovi contagi. Sopra i 2mila casi anche il Lazio, la Toscana e l’Emilia-Romagna.

Calabria: “Impugneremo l’ordinanza di Speranza” – “Impugneremo la nuova ordinanza del Ministro della Salute che istituisce la zona rossa in Calabria. Questa regione non merita un isolamento che rischia di esserle fatale”. Lo afferma il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, che annuncia un ricorso contro il provvedimento firmato dal ministro Roberto Speranza. “Le costanti interlocuzioni che ho avuto in questi giorni con i membri del governo e con il commissario Arcuri, al di là della grande disponibilità al dialogo da parte di tutti – aggiunge Spirlì- non hanno prodotto alcuna modifica rispetto alla volontà, evidentemente preconcetta, di “chiudere” una regione i cui dati epidemiologici, di fatto, non giustificano alcun lockdown, soprattutto se confrontati con quelli delle nostre compagne di sventura: Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta”.

Speranza: “Regioni danno dati, non ignorino gravità” – “Le Regioni alimentano i dati con cui la cabina di regia effettua il monitoraggio dal mese di maggio. Nella cabina di regia ci sono tre rappresentanti indicati dalle Regioni. È surreale che anziché assumersi la loro parte di responsabilità ci sia chi faccia finta di ignorare la gravità dei dati che riguardano i propri territori. Serve unità e responsabilità. Non polemiche inutili”. Lo dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza.

Salvini: “Ci volevano misure omogenee in tutta Italia. Governo si affidi a Zangrillo” – “Ho appena fatto il giro dei governatori. Sono incazzati neri. Un governo che si muove in questo modo è indegno. Hanno toccato il punto più basso degli ultimi nove mesi”. Lo ha detto Matteo Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera, commentando l’ultimo Dpcm che prevede la divisione dell’Italia in tre aree di rischio. Per Salvini i dati sulla base dei quali è stata effettuata la divisione delle regioni in zone rosse, arancioni e gialle “risalgono al 24 ottobre. Intanto in alcune regioni la situazione è migliorata, anche grazie ad alcune scelte ad hoc degli amministratori locali, e in altre peggiorata. Ma stiamo scherzando?”. Per il leader leghista il suo partito ha “fatto un sacco di proposte che il governo ha ignorato. A partire da quella di prendere provvedimenti omogenei per tutto il Paese”. Per Salvini il governo dovrebbe “nominare un Comitato tecnico scientifico di sua fiducia. I consulenti del governo non ne hanno azzeccata una. Facciamo spazio ai Palù, Zangrillo, Bassetti”.

