Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Gelo tra Londra e Bruxelles dopo che il Regno Unito ha approvato il vaccino anti-Covid di Pfizer. L’Agenzia europea del farmaco – che lo dovrebbe approvare a sua volta entro il 29 dicembre – fa sapere che la procedura scelta in Ue è più “efficace”. Intanto nel mondo la pandemia ha provocato oltre 64 milioni di casi e quasi un milione e mezzo di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 3 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.05 – Obama, pronto a farmi vaccinare in televisione – L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha assicurato di essere “assolutamente” disposto a vaccinarsi contro il Covid-19, anche pubblicamente, non appena sarà disponibile per la popolazione. “Se Anthony Fauci (il principale epidemiologo della Casa Bianca, ndr) dice che questo vaccino è sicuro e può immunizzarti dal contrarre il virus, lo farò assolutamente”, ha detto Obama in un’intervista alla radio satellitare SiriusXM. “Potrei vaccinarmi in televisione” o divulgare un video, “solo così la gente capirà che mi fido della scienza”, ha aggiunto. Secondo un sondaggio Gallup pubblicato lo scorso novembre il 42% degli adulti americani ha dichiarato di non essere disponibile a vaccinarsi. “I vaccini sono il motivo per cui non abbiamo più la poliomielite, il motivo per cui non abbiamo più molti bambini che muoiono di morbillo, di vaiolo di malattie che hanno decimato intere popolazioni e comunità”, ha ricordato Obama.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Regno Unito, approvato vaccino Pfizer-BioNtech. Sarà disponibile in tutto il Paese dalla prossima settimana. Qui la notizia completa. Bruxelles critica dopo l’autorizzazione record: “Nostra procedura più efficace”. Leggi qui tutti i dettagli.

Merkel: semi-lockdown prorogato fino a 10 gennaio – Le restrizioni in vigore dal 2 novembre scorso in Germania vengono prorogate fino al 10 gennaio. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel al termine di un vertice con i governatori dei Laender. “Fondamentalmente la situazione rimane la stessa di quella in atto” ha detto la Merkel.

Turchia: aumentano casi e decessi – Continua l’aumento di casi e decessi da Covid-19 in Turchia. In crescita continua i casi di positività, 31.923 con 6.690 pazienti trovati con sintomi del virus, mentre le vittime sono state 193 in un giorno.

Warp Speed, 100 mln americani vaccinati entro febbraio – Circa cento milioni di americani saranno vaccinati entro febbraio. Lo ha detto il consigliere capo dell’operazione Warp Speed della Casa Bianca, Moncef Slaoui durante una conferenza stampa. I primi vaccini potrebbero essere somministrati già dalla prossima settimana, fino ad un totale di 20 milioni entro dicembre.

Fauci: “In Usa stadi aperti al pubblico a settembre 2021” – “Dovremo aspettare quasi un anno prima di vedere uno stadio o un palazzo dello sport con il pubblico”. Anthony Fauci, direttore dell’istituto americano per le allergie e le malattie infettive, non vuole alimentare facili ottimismi sul cosiddetto “ritorno alla normalità”.

Coronavirus ultime notizie | Austria, restrizioni per chi rientra dal 19 dicembre – Dal 19 dicembre al 10 gennaio 2021 i cittadini austriaci che faranno rientro in patria da un Paese che avrà un’incidenza di contagi di Covid-19 superiore a 100 ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, dovrà essere posto in quarantena per dieci giorni. Tutte le strutture ricettive, ristoranti e bar resteranno chiusi fino al 7 gennaio del 2021. È quanto prevedono le misure del ‘pacchetto natalizio’ presentato dal governo di Sebastian Kurz.

Piano Madrid Natale, coprifuoco 1:30, massimo 10 a tavola – Coprifuoco all’1 e 30, massimo 10 commensali a tavola e sì alla messa di mezzanotte. E’ quanto prevede la bozza, anticipata da ‘El Mundo’, del piano per le festività natalizie che il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, sottoporrà questa sera alle Comunità autonome. Ai pranzi e alle cene di Natale e capodanno, si legge nella bozza, potranno partecipare un massimo di 10 persone, salvo nuclei familiari più numerosi che vivano sotto lo stesso tetto. Il coprifuoco per le notti del 24 e del 31 dicembre viene esteso dall’una all’1:30 nel tentativo di venire incontro alle richieste delle Comunità autonome, alcune delle quali, come Madrid, avevano domandato di chiudere ancora più tardi.

Oslo, allentamento restrizioni su raduni durante feste – La Norvegia ha annunciato che allenterà le restrizioni anti-Covid durante Natale e Capodanno, portando a dieci il numero massimo di persone ammesse in casa rispetto agli attuali cinque. La deroga sarà permessa solo durante le festività, ha precisato il governo, ribadendo l’importanza del distanziamento sociale. Sconsigliati i viaggi, sia in patria che all’estero, e chi partirà dovrà sottoporsi alla quarantena al ritorno. Nel Paese scandinavo non è in vigore il lockdown, ma diverse misure anti-Covid; Oslo ha inoltre decretato il divieto di vendita di alcol nei bar e ristoranti. Finora la Norvegia ha registrato 36.591 casi di coronavirus e 351 morti.

Le linee guida Ue per Natale: “Evitare messe affollate, allungare vacanze a scuola” – La strategia di Bruxelles per il periodo delle festività natalizie e quello invernale: viene suggerito agli Stati di prediligere per le cerimonie religiose eventi online e di prolungare le vacanze scolastiche. Sullo sci si suggerisce di “non allentare le restrizioni.

Oms: “Mascherine al chiuso se ventilazione inadeguata” – In un’aggiornamento delle sue linee guida, l’Oms ha raccomandato l’uso della mascherina al chiuso, con altre persone presenti, quando la ventilazione è inadeguata. “L’Oms consiglia di indossare la mascherina al chiuso o all’aperto quando non può essere mantenuta la distanza fisica di almeno un metro” si legge sul sito. “Al chiuso, se la ventilazione è giudicata inadeguata, la mascherina è consigliata a prescindere dal distanziamento di almeno un metro”.

In Spagna altri 8.257 casi e 442 morti – La Spagna ha registrato altri 8.257 casi di coronavirus, per un totale di 1.656.444 infezioni dall’inizio dell’epidemia. Accertati anche altri 442 decessi legati alla malattia, per un totale di vittime che sale a 45.511.

Leggi anche: 1. Regno Unito, approvato vaccino Pfizer-BioNtech, sarà disponibile in tutto il Paese dalla prossima settimana/2. Vaccino, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) dopo l’approvazione di Pfizer a Londra: “Loro procedura è meno accurata” /3. Orgia in un bar di Bruxelles durante il lockdown: denunciato Joseph Szajer, europarlamentare di Orban /4. Usa, infermiera negazionista si vanta sui social di non indossare la mascherina: sospesa /5. La Cina tenta di riscrivere la storia dell’epidemia: “Non è partito da Wuhan, ma dai surgelati arrivati dall’estero”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Influencer scomparsa da 10 giorni: era partita per un’escursione sui Pirenei Romania, pazienti nudi e abbandonati nei corridoi: le foto shock del reparto Covid L’intervista di Biden al New York Times: “L’America prima di tutto, i dazi con la Cina restano”