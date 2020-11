Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 61 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1 milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 28 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 8,00 – La Svizzera apre le piste da sci – Quasi cinquemila casi di coronavirus al giorno, terapie intensive piene, medici malati: per L’Oms Ginevra è un epicentro europeo, ma la stagione inizia lo stesso. Oltre settemila chilometri di piste, quasi duemila impianti di risalita. “Sarà una grossa sfida”, dicono le voci ufficiali del governo. In direzione contraria e forse un po’ ostinata, la Svizzera apre la stagione dello sci.

Ore 7,00 – Messico registra nuovo picco contagi in un giorno – Il Messico ha registrato ieri un nuovo massimo di casi segnalati di Covid-19 in un giorno con 12.081 positivi, portando un totale di 1.090.675 contagi. Lo ha riferito il Ministero federale della Salute. Nelle ultime 24 ore è stata anche segnalata la morte di 631 persone, portando il totale a 104.873 morti, secondo il quotidiano Health report. E’ la prima volta che il Messico ha infranto la barriera di 12.000 nuovi casi in un giorno. I record massimi precedenti erano nell’ordine di 10.000. Martedì scorso è stato stabilito il record precedente in 24 ore, con 10.794 nuovi contagi, secondo le statistiche ufficiali. Il Messico, con 129 milioni di abitanti, è uno dei paesi che esegue il minor numero di test Covid-19 con 0,09 ogni 1.000 abitanti.

Kurz: “Decidiamo noi se e quando riaprire località da sci” – “Decidiamo noi quando aprire e come, ovvio che dipenderà anche dal tasso di infezioni”. Lo ha detto in merito all’apertura della stagione sciistica il cancelliere austriaco Sebastian Kurz dopo il video-colloquio con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In Austria oggi i nuovi casi di coronavirus sono 4.642 e le persone ricoverate negli ospedali sono 5.108, 703 di esse necessitano delle cure della terapia intensiva. Kurz ha precisato che il tema della chiusura delle aree sciistiche in questa stagione invernale “non è stato un argomento” con von der Leyen”. Il cancelliere si è rammaricato del fatto che l’Ue non sia riuscita a coordinare meglio le questioni di viaggio e quarantena durante la pandemia. “Purtroppo questo non è riuscito ma l’Ue non può regolamentare quando si può giocare a calcio o quando si può correre”, ha aggiunto Kurz.

Regno Unito, al via iter autorizzazione per AstraZeneca-Oxford – Il governo britannico ha annunciato un “primo passo significativo” nell’ottenere il via libera all’approvazione per l’impiego del vaccino sviluppato da AstraZeneca con l’Universita’ di Oxford. Il candidato vaccino sta passando un’ulteriore fase di studio a livello globale, per chiarire perche’ sia risultato piu’ efficace nel campione di volontari a cui e’ stato inoculato, per errore, in dose dimezzata nel primo dei due richiami. Nonostante questo, l’Ente regolatore di controllo britannico sui farmaci (Mhra) ha avviato la procedura di verifica sul vaccino AstraZeneca-Oxford, a quanto riportano i media britannici.

CORONAVIRUS, ultime notizie – L’allarme dell’Oms, Africa indietro su vaccinazione – In Africa le vaccinazioni di massa contro il Covid-19 potrebbero non iniziare prima della metà del 2021. E’ quanto ha dichiarato il Centro africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc) confermando i timori dell’Oms. “Siamo molto preoccupati come Continente del fatto che non avremo accesso ai vaccini in modo tempestivo”, ha detto in una conferenza stampa il direttore dell’Africa Cdc, John Nkengasong. “Ho visto in passato come l’Africa venga trascurata quando i farmaci sono disponibili”, ha aggiunto. L’obiettivo – ha spiegato il capo dei centri africani – è di vaccinare il 60% della popolazione del Continente per raggiungere l’immunità di gregge. Queste ultime dichiarazioni confermano anche i timori dell’Oms che solo ieri ha reso noto che dalle ultime indagini è emerso che l’Africa è lungi dall’essere pronta per quella che sarà la più grande campagna di immunizzazione del continente.

La Colombia supera i 36mila morti da inizio pandemia – La Colombia ha superato quota 36 mila decessi per covid-19, secondo quanto rendono noto le fonti ufficiali del Paese. I morti sono stati oltre 36mila da inizio pandemia. Complessivamente, è di 1.280.487 il numero dei contagiati di cui 59.778 tuttora malati e 1.181.753 guariti, corrispondenti al 92,28 % del totale.

Coronavirus, ultime notizie – Regno Unito chiede a Authority sanità esame vaccino AstraZeneca – Il governo britannico ha chiesto all’Authority sanitaria del Paese (la MHRA) di esaminare il vaccino anti covid sviluppato dal laboratorio AstraZeneca e dall’Università di Oxford in previsione della sua immissione in commercio. “Abbiamo chiesto ufficialmente all’autorità regolatoria che valuti il vaccino Oxford/AstraZeneca e stabilisca se risponde a norme di rigorosa sicurezza”, ha reso noto in un comunicato il ministro della Salute, Matt Hancock. La Gran Bretagna è il Paese europeo più colpito dal covid-19 con 57 mila morti ed è anche il primo al mondo ad avere firmato un accordo con AstraZeneca e l’Università di Oxford per ottenere l’accesso garantito a 100 milioni di dosi.

