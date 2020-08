Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha colpito ad oggi oltre 17 milioni di persone nel mondo, provocando più di 681mila morti. Il maggior numero di contagi è stato registrato finora negli Stati Uniti e in Brasile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 2 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Ministro positivo, isolato capo della polizia di Gerusalemme e altri 3 ministri – Il comandante della polizia di Gerusalemme, Doron Yadid, è stato costretto a entrare in quarantena dopo che il ministro di Gerusalemme, Rafi Peretz, è risultato positivo al coronavirus. Al posto di Yadid subentrerà il suo vice, Eli Kazari, durante la quarantena di 14 giorni. Dopo che Peretz è risultato positivo al coronavirus, altri tre ministri hanno fatto sapere che si chiuderanno in quarantena: quello dell’Istruzione, Ze’ev Elkin, quella per il Rafforzamento della comunità, Orly Levy-Abekasis, e Ya’akov Avitan, ministro per gli Affari religiosi.

Ore 06.30 – In Sudafrica superati i 500 mila casi – Il Sudafrica ha superato i 500 mila casi di coronavirus. Lo ha riferito il ministro della Salute, Zweli Mkhize. In tutto sono 503.290 le persone che sono risultate positive al Covid-19.

Ore 06.00 – Australia,domani lo Stato di Victoria chiude per 6 settimane – Lo Stato australiano del Victoria va di nuovo in lockdown. Il premier Daniel Andrews ha annunciato la chiusura delle attività non essenziali per la durata di sei settimane, per fronteggiare la ripresa dell’epidemia di Covid-19.

In Corea del Sud i cittadini bruciano le banconote per paura del Covid – Nonostante i numeri di casi e vittime da coronavirus siano nettamente inferiori a quelli di altri Paesi, in Corea del Sud il Covid-19 continua a far paura. Tanto che la Banca centrale, secondo quanto riferito da Reuters, ha fatto sapere che la popolazione sta bruciando grandi quantità di denaro nel tentativo disinfettare i banconote.

“Telelavoro fino al 2021”, la Svezia punta sullo smart working – La misura, che mira da un lato a ridurre il sovraffollamento dei trasporti pubblici, ha lo scopo di facilitare le cose per i lavoratori essenziali. Le autorità svedesi stanno attualmente registrando un calo del numero di nuovi casi, in particolare casi gravi che richiedono cure intensive. Ma l’agenzia svedese per la sanità pubblica rileva che se “i contatti dovessero aumentare di nuovo, il rischio di una seconda ondata in autunno sarebbe più che concreto”. Dall’inizio della crisi sanitaria, il paese ha registrato 80.100 casi di Covid-19, di cui 318 nelle ultime 24 ore, uno dei livelli più alti di contaminazione pro capite in Europa. Un totale di 5.739 persone sono morte a causa del virus in Svezia, secondo le autorità svedesi.

Berlino, 15mila persone sfilano al corteo contro misure anti-Covid – Almeno 15 mila persone si sono radunate a Berlino per partecipare ad una manifestazione per protestare contro le misure anti-Covid decise dal governo tedesco. Sotto il motto “La fine della pandemia – Giorno della libertà”, molti dei manifestanti che stanno sfilando dal viale di Unter den Linden non portano le mascherine né rispettano le distanze minime, nonostante i ripetuti inviti della polizia di attenersi alle regole. “Libertà” e “Resistenza” gridano molti dei partecipanti al corteo, né mancano fischietti e cori nei quali viene si

scandiscono slogan come “è la pandemia la più grande teoria cospirazionista”.

Berlino oggi. Manifestazione contro la narrazione ufficiale del #Covid19, contro le vaccinazioni, contro i democratici. Nessuno indossa la mascherina. #RadioSavana pic.twitter.com/pWmL3w3e2l — RadioSavana (@RadioSavana) August 1, 2020

Afp: “Oltre 680.000 morti e 17 milioni casi” – Sono 680.014 le vittime del Coronavirus e oltre 17 milioni i casi in tutto il mondo dall’inizio della pandemia, secondo un calcolo dell’agenzia France Press basato su dati ufficiali. Le persone guarite dal Covid-19 sono 10.156.500. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con con 153.314 morti per 4.562.170 casi, seguiti dal Brasile con 92.475 morti per 2.662.485 casi, Messico con 46.688 morti (424.637 casi), Regno Unito con 46.119 morti (303.181 casi) e India con 36.511 morti (1.695.988 casi).

Francia, boom di contagi: 1.300 casi in un giorno – Per il terzo giorno consecutivo la Francia ha registrato oltre 1.300 nuovi casi di Coronavirus. Un fenomeno che la stampa francese ha definito “effetto vacanze”. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati anche 15 nuovi focolai per un totale di 157 sotto osservazione in tutto il Paese. Lo riporta il Guardian. Secondo le autorità sanitarie francesi il 21% di questi focolai sono stati causati dal ricongiungimento delle famiglie per le vacanze e da “assembramenti pubblici o privati” come i matrimoni.

Giappone, Tokyo verso la proclamazione dello stato di emergenza – “Faremo di tutto per evitarlo, ma proclamare lo stato d’emergenza per Tokyo potrebbe essere il solo modo per arginare l’epidemia”. Lo ha detto in conferenza stampa la governatrice della regione della capitale del Giappone, Yuriko Koike, citata dal Japan Times. “Tokyo sta raggiungengo il punto in cui uno stato d’emergenza potrebbe diventare la miglior risposta. Abbiamo bisogno di fare tutto il possibile per scongiurare questo scenario”.

Germania, altri 955 nuovi casi accertati – Sono 955 i nuovi casi di Covid-19 in Germania nelle ultime 24 ore. Secondo i dati dell’istituto Robert Koch, il totale di casi di coronavirus è di 209.653 contagi accertati. I 7 morti di ieri fanno salire il totale a 9.148.

