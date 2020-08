Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 247.832 persone, provocando 35.146 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 2 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Salvini: “Il popolo è sotto sequestro. Ora basta” – “Il virus c’è stato ed è stato bastardo e devastante” ma, ha detto Matteo Salvini alla Festa della Lega a Cervia, nel Ravennate, “smettiamola di terrorizzare gli italiani col bollettino dei morti, smettiamola di tenere sotto sequestro un popolo intero”. “Mi viene da pensare che a qualcuno questa perenne emergenza convenga economicamente e politicamente. Dire che c’è l’emergenza quando non c’è significa insultare la memoria dei 35 mila morti che non ci sono più. Per rispetto di quei morti guardiamo avanti e lasciamo l’Italia libera di tornare a sognare”, ha aggiunto il leader della Lega.

“Viva la Romagna, viva la gente che mantiene le distanze e che mette le mascherine, ma nessuno terrorizzi il popolo italiano perché abbiamo il diritto di vivere e di passeggiare”, ha continuato Salvini. “Il coronavirus è scoppiato a casa mia e nella mia terra, e chiedo di smettere di rompere le palle alla Lombardia e ai lombardi. I nostri medici e i nostri cittadini hanno fatto i miracoli ma alzi la mano chi ritiene che oggi siamo in emergenza. Siamo tutti negazionisti?”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

La Lombardia non segue il Governo, sui mezzi pubblici conferma propria ordinanza – In Lombardia si potranno continuare ad utilizzare il 100% dei posti a sedere e il 50% di quelli in piedi sui mezzi pubblici, almeno per il momento. La Regione, che su questo ha firmato proprio ieri un’ordinanza, ha spiegato in una nota che nell’ottica di “valutare in maniera specifica e puntuale i contenuti di quanto previsto dalla nuova disposizione ministeriale e nell’ottica di un proficuo confronto da avviare in tempi rapidissimi con il Governo e con la Conferenza delle Regioni, conferma la propria ordinanza.

Ventotto migranti in fuga da Ragusa, carabiniere ferito – Ventotto migranti sono fuggiti dal centro di contrada Cifali dove erano stati trasferiti in 117, tra i quali 6 positivi al Covid-19. Un carabiniere nel tentativo di arginare la fuga è rimasto ferito con diversi giorni di prognosi. Lo ha riferito l’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza che in questi minuti è proprio al centro che si trova tra Ragusa e Comiso. Razza lamenta la mancanza di programmazione del Governo nazionale. “Abbiamo alzato l’asticella – ha dichiarato – stiamo accendendo i riflettori su questa vicenda e lo stiamo facendo perché il sistema sanitario regionale e lo dico a tutti gli esponenti politici anche a quelli di Pd e 5stelle che sta effettuando scelte in questi giorni – ha detto testualmente – si sta levando la vita, medici infermieri, il personale delle Usca, laboratori analisi, pretendiamo rispetto e adesione ai protocolli sanitari”. L’assessore ha poi ricordato che il centro Don Pietro è una struttura della Regione, nata come centro di ricerca nel settore agricolo. “Vogliamo che torni ad essere una struttura di ricerca come immaginata, realizzata e progettata”.

Treni, Speranza firma ordinanza sull’obbligo di distanziamento – “È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato una nuova ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine”. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza. “Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il virus”, sottolinea. Qui l’articolo

Rinviata la riapertura delle discoteche: “Troppi rischi da feste e locali” – Il governo frena sulle riaperture delle discoteche, delle sagre e delle fiere in seguito all’aumento dei nuovi casi di Coronavirus. L’obiettivo è evitare quanto sta avvenendo in Spagna, dove i focolai più significativi si sono sviluppati nei locali notturni. Resta così in vigore per altri 10 giorni il Dpcm del 14 luglio (in scadenza oggi) che reitera alcune regole come l’obbligo della mascherina nei luoghi pubblici chiusi e il divieto di assembramenti.

