TPI Fest 2020, Andrea Crisanti: “Vaccino affidabile non prima di 5 anni”

“Il vaccino è qualcosa di molto complesso e ha dei tempi incomprimibili. Innanzitutto viene somministrato a persone che stanno bene, quindi non deve dare nessun effetto collaterale, al contrario di quanto può avvenire con le medicine. Per essere sicuri che un vaccino non abbia effetti collaterali bisogna testare 20-30mila persone. Dopodiché bisogna dimostrare che queste persone hanno anticorpi, che questi anticorpi sono neutralizzanti e poi che queste persone hanno meno probabilità di infettarsi rispetto alle altre. Questi esperimenti coinvolgono almeno 150mila persone, costano circa 100 milioni e in genere ci vogliono 5 anni”. Così Andrea Crisanti (Professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova) al TPI Fest! nel corso del dibattito sull’epidemia di Coronavirus in Italia tra scienza e propaganda: “Fine emergenza mai”.

