Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha contagiato finora quasi 30 milioni di persone nel mondo, provocando oltre 942mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 17 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

07.00 – Trump: “La distribuzione del vaccino può iniziare a ottobre” – “Siamo molto vicini al vaccino, più vicini di quanto si pensi. Ritengo che la distribuzione del vaccino anti-Covid potrà iniziare a ottobre. Non appena sarà annunciato potremo partire, già da metà ottobre. Forse un po’ più tardi”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump.

Ore 06.30 – Usa, positivo al Covid componente staff Casa Bianca – Un componente dello staff della casa Bianca è risultato positivo al coronavirus. Lo ha riferito, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, il presidente statunitense, Donald Trump. La persona in questione “non è vicina a me”, ha comunque precisato Trump.

Ore 06.00 – Brasile supera 4,4 milioni contagi e 134.000 morti – Il Brasile, uno dei Paesi più colpiti al mondo dalla pandemia di coronavirus, ha toccato quota 4.419.083 milioni contagi e 134.196 morti. I dati sono stati forniti dal ministero della Saute. Nelle ultime 24 ore, il Paese ha registrato 36.820 nuovi casi e 987 decessi collegati al Covid. Le persone guarite, tra cui anche il presidente Jair Bolsonaro, sono 3.720.312.

Oms: “Mondo ancora all’inizio della pandemia” – “È molto peggio di ogni libro di fantascienza sulle pandemie. Questo è molto serio e non siamo neppure a metà, siamo ancora all’inizio della pandemia”. Lo ha detto l’inviato dell’Organizzazione mondiale della sanità, David Nabarro, durante un’audizione in parlamento nel Regno Unito. “È davvero grave, non siamo nemmeno a metà strada. Siamo ancora all’inizio”, ha detto, citato martedì dall’agenzia britannica Ap. “Provocherà una gigantesca contrazione economica che rischia di raddoppiare il numero dei poveri, il doppio del numero di malnutriti e spingere centinaia di milioni di piccole imprese fuori dal mercato”, ha aggiunto Nabarro.

“L’Europa sta entrando in una stagione in cui le persone inizieranno a tornare negli spazi interni. La pressione per l’infezione aumenterà”, ha detto il direttore delle situazioni di emergenza dell’Oms Michael Ryan. Bisognerà scendere a compromessi, “l’unico modo è mantenere una distanza sufficiente”. “Qual è la cosa più importante: il ritorno dei nostri figli alle lezioni o l’apertura di discoteche e bar?”. Secondo l’Oms, le persone sotto i 20 anni rappresentano meno del 10% dei casi e meno dello 0,2% dei decessi. Le scuole dovrebbero essere chiuse “come ultima risorsa” nelle zone ad altissima trasmissione del Coronavirus, ha aggiunto il direttore generale dell’organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ocse: “Vaccino non disponibile prima della fine del 2021” – “Si presume che una vaccinazione non diventi ampiamente disponibile fino alla fine del 2021”. È quanto prevede l’Ocse nel suo Interim Economic Outlook, riferendosi alla vaccinazione anti-Covid.

