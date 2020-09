Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 40.532 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che fino ad oggi ha contagiato 291.442 cittadini, provocando 35.645 morti. Qui le ultime notizie sul Covid nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 17 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Novara, positivo bimbo in una scuola materna – Un bambino di 4 anni che frequenta una scuola materna a Novara, è risultato positivo al test del Coronavirus. La notizia si è diffusa in serata in città ed è stata confermata da una fonte interna alla scuola. Il piccolo, che frequenta l’Asilo San Lorenzo, una scuola di proprietà di una ex Ipab finanziata dal Comune di Novara, è stato posto in isolamento domiciliare. In quarantena anche tutti i compagni di classe, che domani saranno sottoposti al tampone.

Ore 06.30 – Speranza: “Presto per valutare la riduzione della quarantena” – Sulla riduzione della quarantena “è necessario fare una valutazione passo per passo”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a “Porta a Porta”, su Rai1. “Abbiamo appena riaperto le scuole. Abbiamo rimesso in moto oltre 10 milioni di persone ed è naturale aspettarsi che questo possa avere una conseguenza sui contagi. Io dico: facciamo passo dopo passo una valutazione di riduzione della quarantena”. Il Cts, ha continuato Speranza, “ha iniziato la valutazione sulla riduzione della quarantena. Non l’ha completata. Si confronterà con gli organismi internazionale come l’Oms e l’Ecdc, l’agenzia europea. Ci confronteremo anche con gli altri Paesi e useremo questi giorni per capire cosa succede in Francia. Questa volta non saremo noi la lepre. E valuteremo. C’è un dato di fatto: se riduci la quarantena, aumenti un po’ il rischio”.

Ore 06.00 – Focolaio in azienda a Polignano: 90 positivi e 4 ricoverati – Sono 90 i casi di positività al Covid-19, riconducibili al focolaio scoppiato nell’azienda ortofrutticola a Polignano a Mare (Ba). “Quattro persone sono ricoverate in ospedale e i restanti positivi sono asintomatici. Nei prossimi giorni la Asl effettuerà di nuovo il tampone ai positivi e ai contatti stretti” ha scritto il sindaco Domenico Vitto sul suo profilo Facebook. “I risultati ci daranno informazioni importanti per comprendere l’evoluzione della situazione. Prudenza e rispetto delle regole anti contagio sono le armi più forti contro questo virus”, ha concluso Vitto.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Irbm, a novembre prime dosi vaccino in Italia se test vanno bene – “I primi 2-3 milioni di dosi del vaccino anti Covid Oxford-Irbm-AstraZeneca dovrebbero arrivare all’Italia entro la fine di novembre se la sperimentazione in corso procederà positivamente, dopo la sospensione temporanea a causa di una reazione sospetta su un volontario poi dimostratasi non legata al candidato vaccino”: lo ha detto all’Ansa Piero di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia, che ha collaborato con lo Jenner Institute della Oxord Universìty alla messa a punto del prototipo di vaccino. La sperimentazione, dunque, proseguirà come previsto nonostante l’interruzione di qualche giorno fa dovuta a una “reazione avversa” su uno dei volontari: “Sarà rispettata – ha concluso Di Lorenzo – la tempistica già annunciata dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza”.

Il bollettino della protezione civile – È di 40.532 persone attualmente positive (+820), 35.645 morti (+12), 215.265 guariti (+620), per un totale di 291.442 casi (+1.452), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino diffuso ieri mercoledì 16 settembre dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 40.532 pazienti attualmente positivi, 38.040 sono in isolamento domiciliare (+), 207 sono in terapia intensiva (+6) e 2.285 sono invece ricoverati con sintomi. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 100.607 tamponi a fronte dei 80.517 di ieri. Qui il bollettino completo

Test in 12 minuti per positività e carica virus – Un nuovo test di A. Menarini Diagnostics per la ricerca dell’antigene è in grado non solo di individuare, in 12 minuti, se un paziente è positivo al COVID-19, ma anche di dare un’indicazione sulla sua carica virale, così da identificare subito i pazienti maggiormente infettivi e più a rischio. Questi test si differenziano da quelli in biologia molecolare perché, anche se il mezzo utilizzato per prelevare il campione è sempre il tampone nasofaringeo, i test antigenici non ricercano il materiale genetico del virus, ma rilevano la presenza dell’antigene e quindi di un’eventuale infezione, attraverso la ricerca di proteine specifiche del virus. E lo fanno attraverso una strumentazione facile da trasportare e di semplice utilizzo, più veloce, meno costosa e con risultati altrettanto affidabili.

Verbali Cts 24 luglio, oggettive condizioni stato emergenza – “Il comitato tecnico scientifico ritiene esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale”. È il parere che il Cts ha fornito al ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla prosecuzione dello stato di emergenza nella riunione del 24 luglio 2020. Il verbale della riunione è disponibile on line sul sito della Protezione Civile che prosegue alla pubblicazione dei documenti del Comitato tecnico scientifico con una cadenza di 45 giorni dalla loro compilazione. “Non è escludibile che nelle prossime settimane – ha scritto il comitato tecnico scientifico – il Paese possa trovarsi a dover fronteggiare una situazione epidemica con numeri assai più rilevanti di quelli attuali e, dunque, meritevoli di rapide decisioni per efficacemente gestire una ripresa della curva dei contagi, con l’attivazione di elementi di monitoraggio attivi ancora non completamente sviluppati, quali la sorveglianza ambientale e la sorveglianza clinica, oltre a percorsi-protocolli clinici specificamente dedicati e orientati”.

Fondazione Einaudi, verbali Cts pieni di omissis – “Quando ho ringraziato il presidente del Consiglio Conte per aver consegnato alla Fondazione Einaudi i verbali del Cts, lui mi disse che sarebbero stati pubblicati tutti gli altri verbali. È passato un mese e mezzo e quei verbali sono stati effettivamente pubblicati, ma con un piccolo dettaglio: sono pieni di omissis per cui non si comprende il significato. Vedremo, dunque, di capire cosa c’è sotto quelle pecette nere”. Lo ha detto il presidente della Fondazione ‘Luigi Einaudi’, Giuseppe Benedetto, intervenendo nella Sala Nassirya del Senato alla presentazione del programma di lavoro della commissione del Consiglio d’Europa sul diritto alla conoscenza. Per Benedetto, “è fondamentale conoscere gli elementi alla base dei Dpcm che hanno limitato le libertà e quegli elementi sono i verbali del Cts”. Inoltre, ha aggiunto, “per quale motivo devono essere riservati gli atti riguardanti l’acquisto dei banchi di scuola di un valore di centinaia di milioni? Non si può capire. Qual è l’esigenza di ordine pubblico o l’emergenza sanitaria per non farci sapere? Una cosa del genere è incomprensibile. Questo è il diritto alla conoscenza dei cittadini”, ha concluso Benedetto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

