Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 17 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 17 settembre 2020.

È di 41.413 persone attualmente positive (+881), 35.658 morti (+13), 215.954 guariti (+689), per un totale di 293.025 casi (+1.585), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 41.413 pazienti attualmente positivi, 2.348 sono in isolamento domiciliare (+63), 212 sono in terapia intensiva (+5) e 38.853 sono invece in isolamento domiciliare (+813). Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 101.773 tamponi a fronte dei 100.607 di ieri e dei 80.517 dell’altroieri. Tra i nuovi contagi, 281 sono quelli in Lombardia, 195 in Campania, 181 nel Lazio, 119 in Toscana, 110 in Emilia-Romagna, 109 in Veneto, 96 in Sicilia, 70 in Piemonte, 63 in Puglia e Friuli. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. I nuovi contagi da Coronavirus continuano a crescere in Italia, attestandosi a 1.585 (ieri erano stati 1.452). Aumentano, ancora, i ricoveri in terapia intensiva: 212 (ieri 207). I tamponi viaggiano ancora una volta sopra i 100mila al giorno.

