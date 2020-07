Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, il nuovo Coronavirus finora ha contagiato più di 13 milioni di persone in tutto il mondo, mentre i morti sono oltre 580mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 17 luglio 2020, aggiornate in tempo reale:

Ore 09.00 – Israele: seconda ondata Covid, decretate nuove restrizioni – Il governo israeliano ha decretato nuove restrizioni per cercare di contenere la seconda ondata di coronavirus che ha colpito il Paese, con oltre 1.500 casi al giorno. A partire dalle 17 di oggi pomeriggio, ristoranti e palestre saranno chiusi, ma sarà ammesso il cibo da asporto e la consegna a domicilio; i ristoranti negli hotel lavoreranno al 35% della capacità mentre le piscine interne resteranno aperte. I raduni di oltre 10 persone al chiuso e 20 all’aperto saranno vietati, ma sono previste esenzioni per i nuclei familiari e i gruppi di lavoro.

Insieme a queste restrizioni, ne sono state approvate altre specifiche durante i fine settimana: dalle 17 del venerdì alle 5 della mattina della domenica, tutti i negozi, centri commerciali, parrucchieri, biblioteche, musei e siti turistici saranno chiusi, eccetto che farmacie e supermercati. A partire dal prossimo weekend, saranno chiuse anche le spiagge, ma non ci saranno limitazioni agli spostamenti né durante la settimana né durante il fine settimana. Quanto alle istituzioni scolastiche e alla rete di asili e campi estivi, il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz decideranno nei prossimi giorni se intervenire. “Entro tre settimane saremo a 1.600 pazienti in gravi condizioni se continueremo su questa strada senza nuove restrizioni”, ha avvertito Netanyahu all’inizio della riunione di gabinetto. Conscio delle conseguenze economiche della stretta, il leader del Likud ha però sottolineato che “l’alternativa ai passi che vogliamo fare oggi è significativamente più difficile domani, quello che stiamo cercando di evitare”. L’obiettivo principale è “fermare gli assembramenti”. Finora lo Stato ebraico ha registrato 45.607 casi di coronavirus di cui 24.596 attivi, mentre i decessi sono stati 383.

Ore 07.00 – Lockdown e restrizioni in molti paesi per fermare l’aumento dei contagi – In tutto il mondo, diversi paesi stanno imponendo nuove restrizioni per fermare l’aumento del contagio da Coronavirus. In Messico, le autorità hanno imposto restrizioni alla mobilità, al commercio e al tempo libero, in particolare nelle destinazioni turistiche. Il Messico ha 317.635 casi e 37.574 morti. In Spagna, i residenti di tre distretti nei sobborghi di Barcellona devono rimanere in casa per l’aumento dei casi. La misura che colpisce circa 160mila persone. In Colombia, i medici chiedono il ritorno a una severa quarantena in tutta Bogota per rallentare le infezioni da coronavirus, avvertendo che i servizi medici sono vicini al collasso. Il paese ha segnalato oltre 165mila casi di coronavirus e circa 6mila morti. Il governo israeliano sta prendendo in considerazione un blocco nazionale completo nei fine settimana e prevede di chiudere tutti gli asili. In India, sono state introdotte nuove restrizioni nella città occidentale di Pune e in altri stati tra cui l’Uttar Pradesh, che ospita 200 milioni di persone. Lo stato indiano settentrionale del Bihar, con una popolazione di circa 125 milioni di persone, ha iniziato un lockdown di 15 giorni dal 16 luglio.

Ore 06.30 – Il Brasile supera 76 mila morti e 2 milioni di casi – Il Brasile ha superato la soglia dei 76 mila morti e dei due milioni di contagi da Covid-19. Secondo i dati delle autorità sanitarie, i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 1.322, portando il bilancio totale delle vittime a 76.688. I contagi sono arrivati a 2.012.151, dopo l’incremento di 45.403 casi confermati oggi. Il Brasile rimane il secondo Paese con più infetti al mondo dopo gli Stati Uniti.

Ore 06.00 – Nuovo record negli Usa, 68.428 casi in 24 ore – Gli Usa battono un nuovo record per contagi di coronavirus in 24 ore. Ieri, secondo i dati di Johns Hopkins University, i nuovi casi sono stati 68.428. Nelle ultime 24 ore ci sono stati inoltre 974 decessi negli Usa. Il bilancio dei morti si è così aggravato a 138.201 e quello delle infezioni è salito 3.560.364.

Israele: si profila un nuovo lockdown – Nuovo record giornaliero di casi di Coronavirus in Israele in cui si profila una nuova chiusura del Paese. Nelle ultima 24 ore sono stati registrati 1.901 contagi di Covid-19 molto vicino alla soglia dei 2mila indicati dal ministero della Salute Juli Edelstein come limite per imporre nuovamente il lockdown.

Nuovo record di contagi a Tokyo – Nuovo record di contagi da Covid-19 a Tokyo, che segna 286 casi accertati nelle ultime 24 ore, sui 454 registrati a livello nazionale. Il nuovo record giunge all’indomani dell’innalzamento del livello di allerta al grado massimo nell’area metropolitana della capitale, dopo che l’allerta era stata completamente revocata a fine maggio scorso.

India: nuovo record giornaliero di contagi – L’India ha registrato 32.695 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, il più alto aumento giornaliero dall’inizio della pandemia. Sempre nelle ultime 24 ore si registrano oltre 606 morti. Le nuove cifre portano il totale nazionale a 968.876 contagi con 24.915 morti nel Paese.

Sudamerica: superati i 150mila morti – In Sudamerica, il numero dei decessi legati al Coronavirus ha ormai superato le 150mila unità e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che nel continente l’epidemia dovrebbe raggiungere il suo picco il mese prossimo. Il Paese di gran lunga più colpito è il Brasile, dove quasi 2 milioni di persone sono state infettsate e più di 75mila sono morte.

Il secondo test conferma la positività di Bolsonaro – Il secondo test ha confermato la positività al coronavirus del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Lo ha annunciato durante un’intervista alla Cnn, precisando di stare bene e di non avere particolari sintomi. Ha segnalato la volontà di tornare al lavoro, dopo essersi dichiarato “stufo” della quarantena. Il Brasile è il secondo Paese al mondo più colpito dalla pandemia dopo gli Usa, con 1,9 milioni di contagi e oltre 74 mila morti.

Nuovo record di contagi negli Usa, 67.632 in un giorno – Nuovo record giornaliero di contagi negli Usa: in 24 ore ci sono state 67.632 nuove infezioni di coronavirus. Emerge dai dati di Johns Hopkins University che segnala 3,5 milioni di casi e oltre 137 mila morti.

Sudafrica: superati i 300 mila casi – In Sudafrica i casi di Covid-19 hanno superato i 300 mila facendone il Paese più colpito del Continente. “Il totale dei casi confermati di nuovo coronavirus è di 311.049”, ha dichiarato il ministro della Sanità, Zweli Mkhize, in una nota. Il numero totale dei decessi è invece a 4.453, di cui 107 registrati l’ultimo giorno.

