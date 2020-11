Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Oltre 50 milioni di casi, di cui più di 12 milioni in Europa, a fronte di oltre un milione di morti: questo il bilancio della pandemia di Coronavirus che continua a colpire il mondo. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 13 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – In Cina 8 nuovi casi, tutti viaggiatori stranieri – La Commissione sanitaria nazionale cinese ha riferito che il Paese ha rilevato ieri 8 nuovi casi di coronavirus Sars-CoV-2, tutti in viaggiatori provenienti dall’estero. Questi 8 positivi “importati” sono stati identificati a Shanghai (est, 3) e nelle province della Mongolia Interna (nord, 1), Henan (centro-est, 1), Sichuan (centro, 1), Shaanxi (centro, 1) e Gansú (centro-nord, 1). Inoltre, con la somma dei 15 pazienti asintomatici annunciati oggi (tutti al di fuori dei confini cinesi), il numero totale di persone sotto osservazione in questa circostanza è di 697, di cui 450 “importate”. Il numero totale di infetti attivi nella Cina continentale è di 394, di cui 3 in condizioni gravi. La National Health Commission non ha annunciato nuovi decessi per Covid-19, quindi la cifra è rimasta a 4.634, tra gli 86.307 infetti diagnosticati ufficialmente in Cina dall’inizio della pandemia, e di cui 81.279 sono guariti. Ad oggi sono stati seguiti 872.244 contatti stretti con persone infette, di cui 15.977 ancora sotto osservazione.

Ore 06.30 – Vaccino: da AstraZeneca 200 milioni dosi in 6 Paesi Sudamerica – AstraZeneca ha firmato accordi per la fornitura di oltre 200 milioni di dosi del suo candidato vaccino contro il covid in sei paesi dell’America Latina: Argentina, Brasile, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador e Messico, ha annunciato la società farmaceutica. “AstraZeneca ha concluso accordi con sei governi latinoamericani per fornire 216 milioni di dosi del vaccino COVID-19 AZD1222, sviluppato in collaborazione con l’Università di Oxford nel Regno Unito”. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2021, “se gli studi clinici avranno successo e saranno approvati dalle agenzie regolatorie”.

Ore 06.00 – In Colombia altri 8.686 positivi e 179 morti – La Colombia ha aggiunto al suo bilancio Covid-19 altri 179 morti, portando il totale finora a 33.491 morti, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute. L’ente sanitario ha inoltre segnalato 8.686 nuovi contagi, per un totale di 1.174.012 casi, di cui 56.254 ancora attivi – il 4,79% – e 1.081.691 guariti (pari al 92,14%). Dei 179 decessi, 163 risalgono ai giorni precedenti e poi conteggiati). Ieri sono stati processati 52.893 campioni diagnostici, 30.772 dei quali molecolari e 22.121 antigeni, per un totale di 5,6 milioni di test eseguiti.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Nel mondo superati i 52 milioni di casi, 1,28 milioni i morti – Sono oltre 52 milioni i casi di contagio registrati nel mondo dall’inizio della pandemia di Covid-19. Lo riporta la John Hopkins University secondo i cui calcoli i decessi totali sono oltre 1,28 milioni. Il paese piu’ colpito al mondo restano gli Stati Uniti, con piu’ di 10 milioni di casi e quasi 241 mila vittime. Seguono l’India e il Brasile.

In Usa 140.000 casi, nuovo record giornaliero – Le infezioni quotidiane da Covid-19 negli Stati Uniti hanno raggiunto il record giornaliero di 140.000 con aumenti in tutti gli stati. Il numero totale dei decessi ha superato quota 240.000 e gli esperti temono che il Paese sia già entrato in una terza ondata di pandemia. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, i casi hanno raggiunto 10.384.543 negli Stati Uniti. Il secondo Paese al mondo con il maggior numero di casi, dopo gli Stati Uniti, è l’India, con 8.636.011, mentre le vittime ammontano a 127.571, meno dei 162.802 del Brasile, terzo Paese per casi, con 5.699.005. Il quarto Paese per numero di vittime è il Messico, con 95.842, seguito da 50.457 nel Regno Unito e da 42.953 in Italia. 42.599 in Francia e 40.105 in Spagna. In termini di infezioni confermate, il Brasile è seguito da Francia (1.914.722), Russia (1.822.345), Spagna (1.417.709), Argentina (1.273.356) e Regno Unito (1.260.198), secondo il Johns Hopkins.

Il Giappone alle prese con la terza ondata – Le autorità sanitarie avvertono che in Giappone è in arrivo una terza ondata di Coronavirus. I contagi, infatti, sono in aumento in parte per le temperature in calo e in parte per i tanti spostamenti all’interno del Paese favoriti da una campagna del governo per promuovere il turismo locale.

In Iran oltre 40 mila decessi da inizio pandemia – L’Iran ha superato la soglia dei 40 mila decessi per Covid-19 da inizio pandemia, dopo che nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno registrato altri 457 morti. Il numero totale delle vittime è stato aggiornato a 40.121. Il ministero della Sanità ha, inoltre, reso noto che sono 11.517 i nuovi casi diagnosticati, che portano a 726.585 il totale dei contagi nel Paese. L’Iran rimane il Paese più colpito dalla pandemia in Medio Oriente.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI – Inchiesta tamponi falsi Campania, parte 2. Parla il principale indagato: “La Asl Napoli 3 sapeva, ho fatto test per loro. Ho le fatture che lo dimostrano” / 2. Esclusivo: Cotticelli a TPI: “Davo fastidio alla massoneria. Volevano eliminarmi, non potendo uccidermi mi hanno screditato” / 3. Covid, l’annuncio di Pfizer: “Vaccino efficace al 90%, 15-20 milioni di dosi in arrivo entro l’anno” / 4. Liguria, Umbria, Abruzzo, Toscana e Basilicata passano alla zona arancione

5. L’Ordine dei medici della Liguria: “Lockdown subito a Genova, è già tardi. I posti letto stanno finendo” / 6. Per gestire la Sanità della Calabria ora si fa il nome di Gino Strada / 7. Usa, il piano anti-Covid di Biden: “Proteggeremo le minoranze, indossate la mascherina” / 8. L’assurdo suicidio di Napoli tra Covid e movida. I medici a TPI: “A breve non potremo curare tutti”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Carola Rackete fermata in Germania: protestava contro l’abbattimento degli alberi Perché il conflitto in Tigray può trasformare l’Etiopia in una polveriera “America is back”, la promessa di Biden favorisce il fronte anti-turco in Libia e nel Mediterraneo