CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a crescere il numero dei contagi di Coronavirus in Italia. Finora l’epidemia ha colpito 1.066.401 persone, provocando 43.589 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi,venerdì 13 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Roma: nel weekend stop a metro e limitazioni a vie dello shopping – Le grandi vie dello shopping di Roma diventano a numero contingentato: a quanto si apprende, verranno chiuse quando arrivano al “punto di saturazione” per prevenire il rischio di contagio da Covid. Le forze dell’ordine controlleranno che non si creino assembramenti e, in caso di chiusure, farà defluire le persone in eccesso nelle vie laterali. E poi le fermate della Metro A di Spagna e Flaminio, le più centrali, saranno chiuse il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Queste alcune delle decisioni prese dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è riunito ieri sera, coordinato dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi. Tra le strade commerciali che diventano a numero chiuso via del Corso, le vie del Tridente, via Cola di Rienzo e il lungomare di Ostia.

Sono quattro i punti di filtraggio individuati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per evitare assembramenti nel weekend nella zona di via del Corso e del Tridente nel centro di Roma. I controlli, a quanto si apprende, saranno posizionati a piazza del Popolo, piazza di Spagna, Largo Goldoni e Largo Chigi. Da qui, e con il supporto anche via elicottero, personale della Polizia Locale, della Protezione Civile e delle forze dell’ordine monitorerà la soglia di saturazione delle singole strade. In caso di numero eccessivo di presenti si useranno le vie adiacenti e le piazze per organizzare il deflusso. Questo modulo di chiusure temporanee e deflusso verrà utilizzato anche a Prati lungo via Cola di Rienzo, via Candia, via Ottaiano e viale Giulio Cesare. I controlli anti assembramenti verranno intensificati anche sul lungomare di Ostia e nei parchi cittadini.

Ore 06.30 – Ricciardi: “Stop da ministri e alcuni presidenti a Speranza” – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha proposto e indicato misure più stringenti per contrastare la diffusione del Covid-19, “poi però da altri componenti del governo e da alcuni presidenti di Regioni” venivano posti ostacoli e non si procedeva. Lo ha detto il professor Walter Ricciardi, consulente di Speranza, intervenendo a Piazzapulita, su La7, aggiungendo che “il governo non ha fatto un’unica cambia di comando”. Ricciardi ha sottolineato inoltre che a inizio ottobre “c’era necessità di lockdown mirati in aree metropolitane e non sono state adottati. Se introduci le zone rosse, le fai rispettare; lo smart working dovrebbe essere fatto per tutti, pubblico e privato”, come pure intervenire in materia di trasporto pubblico e scuole, ottenendo così un abbattimento significativo delle probabilità di contagio. Oggi invece non c’è più possibilità di un effettivo tracciamento. Per Ricciardi, le decisioni vanno prese “sulla base dell’evidenza scientifica”, e occorrono “almeno 3 settimane di attesa dopo aver adottato misure”. Quanto alla trasparenza dei dati sull’epidemia che arrivano dalla regioni, Ricciardi ha detto che “dipende dall’efficienza delle regioni, alcune li trasmettono tardi e male”. E sui 21 parametri che fanno da base oggi per definire zone gialle, arancioni o rosse, “sono stati elaborati prima dell’estate per regolamentare le riaperture, ma quando hai un’epidemia di questo tipo di questi parametri ne devi prendere 4-5 da valutare necessariamente”. Infine, “mi fido dei dati dei ricoveri in ospedale, delle persone in terapia sub-intensiva e intensiva e del numero dei morti, da lì capisci a quel punto siamo”.

Ore 06.00 – Alto Adige: firmata ordinanza, lockdown da sabato – È stata firmata dal governatore Arno Kompatscher l’ordinanza con le “ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e che entrerà in vigore da sabato. In Alto Adige, già ‘zona rossa’ da lunedì scorso, scatterà quindi il nuovo lockdown e durerà fino al 29 novembre. Per una settimana, dal 16 al 22 novembre, le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. I figli di persone che lavorano nei servizi essenziali potranno proseguire la didattica in presenza negli asili e nelle scuole elementari.

Boccia: “Resistere, ma no riapertura come ad agosto” – Il Natale che faremo non sarà uguale a tutti gli altri che abbiamo fatto, ma sarà inevitabile. Dobbiamo resistere fino a gennaio-febbraio, dobbiamo tenerci per mano. Servirà riaprire ma non come a Ferragosto, da qualche parte in estate è partita la frizione”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a Porta a porta in onda stasera.

In sei città chiudono piazze e strade – Continuano le misure locali per contenere l’epidemia di Covid ed evitare di dover ricorrere al lockdown nazionale. Proprio al fine di evitare assembramenti nelle vie e nelle piazze delle città, i sindaci di sei comuni, Roma, Firenze, Bari, Verona, Bologna e Palermo, hanno deciso di far scattare delle ulteriori restrizioni già dal prossimo weekend. A Roma verranno intensificati i controlli nei parchi e sul litorale, mentre nel weekend gli accessi alle vie dello shopping saranno contingentati. A Firenze bar e ristoranti saranno chiusi nel fine settimana, ma si sta valutando anche di vietare l’accesso in alcune piazze.

Crisanti: “Vaccino Pfizer barlume di luce” – “Il vaccino della Pfizer è un barlume di luce: però bisogna guardarlo nei dettagli. C’è un problema logistico, perché ha bisogno di una catena del freddo a -80 e la tecnologia per la conservazione in Italia non è disponibile nei punti di distribuzione, quindi farmacie e studi medici”. Lo dichiara Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia di Padova. “Il vaccino – ha aggiunto – non può avere un impatto sull’epidemia prima di 12 mesi. Verso ottobre-novembre 2021 vedremo dei veri cambiamenti”.

Sileri: “Piano vaccino c’è” – “Sento dire che mancano le celle frigorifere per conservare il vaccino, questa è altra benzina buttata sul fuoco”. A dirlo è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto alla trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “A parte che non tutti i vaccini hanno bisogno di stare a -70 gradi, ma come si fa a dire che non ci sono frigoriferi negli ospedali? Allora come hanno fatto finora gli ospedali per conservare i farmaci? Poi si dice che non vi è un piano sulla vaccinazione e invece non è vero, il piano c’è”.

