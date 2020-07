Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Al momento sono più di 12 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 556mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 12 luglio 2020, aggiornate in tempo reale:

Ore 10,00 – Oms, nuovo record di contagi nel mondo: 220mila in un solo giorno – I casi giornalieri di Coronavirus a livello globale hanno ampiamente superato la soglia dei 220.000 contagi nella giornata di venerdì scorso, segnando un nuovo record dall’inizio della pandemia: è quanto emerge dal sito dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che in sole 24 ore ha registrato il 10 luglio 228.186 contagi confermati nel mondo. Si tratta dell’ultimo dato definitivo finora disponibile sul sito dell’organizzazione, in quanto per la giornata di sabato 11 il conteggio – di 219.983 casi confermati – è ancora provvisorio.

Ore 7,00 – In Usa nuovo record di contagi: oltre 66mila casi nelle ultime 24 ore – Nuovo record giornaliero di contagi negli Stati Uniti, il Paese più colpito dal Coronavirus: ieri se ne sono registrati 66.528 nuovi casi, mai così tanti in 24 ore, secondo un conteggio della Johns Hopkins University. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale quindi a 3.242.073. Il bilancio dei decessi è aumentato di 760 unità, portando il totale dei morti a 134.729.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Bill Gates: “Vaccino a chi serve, non a miglior offerente” – Le medicine e un eventuale vaccino per il Coronavirus devono andare a chi ne ha più bisogno, non al “miglior offerente”. Lo ha affermato Bill Gates in un video diffuso stamane, in occasione di una conferenza virtuale sulla pandemia di Covid-19 organizzata dall’International Aids Society. “Se lasciamo che medicine e vaccini vadano al miglior offerente, avremo una pandemia più lunga, più ingiusta e mortale” ha sottolineato il fondatore di Microsoft, il quale ha poi sottolineato che “Abbiamo bisogno di leader che prendano difficili decisioni sulla distribuzione basandole sull’equità, non su fattori guidati dal mercato”.

Russia: quasi raggiunta soglia 750mila casi – La Russia si avvicina velocemente a raggiungere i 750mila casi di Coronavirus, dopo aver registrato nelle ultime 24 ore altri 6.611 contagi, che hanno portato il totale a 720.547. Ci sono stati altri 188 morti, per complessivi 11.205 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Coronavirus, ultime notizie: i dati ufficiali – I decessi registrati ufficialmente a livello mondiale a causa della pandemia da Covid-19 hanno superato i 560 mila: secondo i conteggi della Johns Hopkins University, che aggiorna in tempo reale i dati registrando le comunicazioni ufficiali fornite da tutti i Paesi del mondo, sono 560.209. Il numero dei contagi sfiora i 12,5 milioni: secondo la mappa JHU sono giunti a 12.498.467. Al primo e secondo posto di entrambe le poco ambite classifiche ci sono Usa (3,184 milioni di casi e 134 mila vittime) e Brasile (1,8 milioni di contagi e 20..398 morti); al terzo per contagi c’è l’India (820.916) e per vittime il Regno Unito (44.735).

Leggi anche:

1. Il Cdm approva il decreto Semplificazioni “salvo intese”: ecco cosa prevede / 2. Brasile, il presidente Jair Bolsonaro è positivo al Coronavirus / 3. Test sierologici a docenti e bidelli o la scuola a settembre non riapre: ecco il piano del Cts

4. Gli specializzandi non medici in prima linea contro il Covid: “Noi considerati camici di serie B” / 5. Giovani, risorse da sfruttare ma non stabilizzare. E anche dopo il Covid il Governo li ignora / 6. La peste spaventa la Cina: scatta l’allarme di livello 3

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Filippine: la foto shock del pipistrello gigante che ha spopolato sul web Australia, morto un surfista 17enne attaccato da uno squalo Russia, bambina di 8 anni si allontana da casa dopo un litigio con i genitori: viene stuprata e uccisa da una coppia di sposi