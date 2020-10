Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono 37 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 11 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,20 – Medico Trump: “Non più a rischio trasmissione virus ad altri” – Il presidente Usa Donald Trump “non è più a rischio trasmissione ad altri”. Lo ha annunciato il suo medico, Sean Conley, in un comunicato, spiegando che una serie di test a cui è stato sottoposto il capo della Casa Bianca hanno mostrato che “non ci sono più prove che il virus si stia replicando attivamente”. “I test” ha aggiunto il dottore “mostrano una diminuzione della carica virale”. Il bollettino comunica che le condizioni di Trump rispettano i criteri per mettere fine all’isolamento, ma non specifica se il capo della Casa Bianca sia risultato negativo al tampone.

Ore 7,10 – Usa: oltre 58mila casi, nuovo massimo da due mesi – Negli Usa, nuovo massimo da due mesi a questa parte con oltre 58mila nuovi casi di Covid-19. Il totale dei contagi accertati è di 7.702.783 e quello dei morti è arrivato a 214.171.

Ore 7,00 – Superati i 37 milioni di casi nel mondo – Sono 37.046.590 i casi accertati di Covid-19 nel mondo secondo i dati aggiornati della John Hopkins University. I morti finora sono 1.070.275, mentre il totale dei guariti è arrivato a 25.714.992.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Brasile destinato a superare 150mila vittime nel weekend – Quasi otto mesi dopo il suo primo caso, questo weekend il Brasile supererà i 150mila morti a causa della pandemia di Covid-19, che si sta lentamente ritirando mentre la popolazione accelera il ritorno a una rischiosa “normalità”. Il Brasile, con 212 milioni di abitanti, ha un bilancio di 149.639 morti e 5.055.888 contagi secondo i dati del ministero della Salute.

Un milione di vittime nel mondo – È di almeno un milione e 68.982 morti il bilancio della pandemia di Coronavirus da quando l’Oms ha segnalato i primi focolai in Cina, lo scorso dicembre. È il bilancio compilato dall’agenzia France Presse sulla base dei dati ufficiali.

Fauci: “Evento Casa Bianca super diffusore virus” – L’evento organizzato alla Casa Bianca in occasione della nomina del giudice Amy Coney Barret alla Corte Suprema è stato “super diffusore” del virus. Ne è convinto il virologo Anthony Fauci, membro della task force Usa contro la pandemia. Leggi la notizia completa.

Germania: aumentano ancora i contagi – Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Germania dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.721 nuovi casi, in aumento rispetto ai circa 4.500 segnalati venerdì.

Trump: “Non prendo medicine da 8 ore” – Il presidente degli Stati Uniti farà il tampone nelle prossime ore e afferma alla Fox News di “non prendere medicine da otto ore”. Trump ha anche detto aggiunto che, dopo la sua permanenza in ospedale, si è sentito subito meglio e di aver lasciato il nosocomio anzitempo, nonostante i medici avrebbero preferito qualche altro giorno di osservazione. Il presidente Usa, intanto, ha organizzato per oggi un evento alla Casa Bianca, mentre lunedì sarà in Florida per incontrare i suoi sostenitori.

Usa: 213.570 morti per Covid – 7.658 contagi confermati e 213.570 morti per il Coronavirus negli Stati Uniti. Queste le cifre fornite dall’università John Hopkins sull’epidemia di Covid negli Stati Uniti.

