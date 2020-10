Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 74.829 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 349.494 cittadini italiani provocando 36.140 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, domenica 11 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Biella: cena tra amici provoca 30 positivi – Una cena tra 35 amici ha provocato lo scoppio di un vero e proprio focolaio con 30 persone che sono risultate positive al Coronavirus. È successo a Sordevolo, nel Biellese, che è diventato il centro abitato con più positivi dell’intera provincia. Già nei giorni scorsi, infatti, in una casa di riposo si era verificato un cluster con 71 persone tra ospiti e operatori positivi e due persone decedute. Ad alimentare le polemiche il fatto che alla cena abbiano partecipato proprio due persone, marito e moglie, che lavorano nella struttura per anziani.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI

No Mask in piazza a Roma – Sono iniziate poco dopo le 14 le due manifestazioni in programma a Roma contro le misure anti-Covid e in particolare contro l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Momenti di tensione si sono registrati in piazza San Giovanni quando uno dei manifestanti, che non aveva la mascherina, è stato portato via dalla polizia. Segui qui la diretta della manifestazione.

Il bollettino in Lombardia: i nuovi positivi salgono a 1.100 – 1.100 i nuovi contagiati in Lombardia. Lo comunica l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, a margine di un convegno di Forza Italia a Milano. Per Gallera, “quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei positivi, legata presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, dai primi di settembre: la gente è tornata in ufficio è questo ha portato a 1100 positivi, ma il numero delle terapie intensive è uguale a quello di ieri e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone”.

Riunione urgente Cts con ministro Speranza – È stata convocata per domani una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Gli esperti dovranno valutare le misure più idonee di contenimento dopo la crescita dei contagi da Covid nell’ultima settimana.

Speranza: “Cure e vaccino, presto notizie incoraggianti” – “Presto avremo notizie incoraggianti sulle cure e sul vaccino”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Speranza intervenendo alla manifestazione della Cgil “Sanità pubblica per tutti” in corso a Roma in piazza del Popolo. Speranza però ha precisato: “Presto non significa adesso, penso all’inizio del 2021”.

Il bollettino dello Spallanzani – “In questo momento sono ricoverati presso il nostro istituto 172 pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov 2”. È quanto si legge nel consueto bollettino medico diramato dall’ospedale Spallanzani di Roma, in cui si sottolinea anche che “24 pazienti necessitano di terapia intensiva” e che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 819”.

Giro d’Italia: Simon Yates si ritira, è positivo al Covid – Il ciclista britannico Simon Yates è risultato positivo al Covid-19, motivo per cui si è ritirato dal Giro d’Italia. Lo ha annunciato questa mattina il suo team Mitchelton prima dell’inizio dell’8/a tappa a Giovinazzo. Yates, vincitore della Vuelta 2018, era uno dei candidati alla vittoria al Giro d’Italia.

Nuove misure anti-Covid in arrivo – Stop alle feste, limitazioni ai party privati con un massimo di 10 partecipanti, matrimoni a numero chiuso: sono solo alcune delle misure restrittive decise dal governo, che dovrebbero entrare in vigore la settimana prossima con il nuovo Dpcm. Le misure sono state decide dopo il repentino aumento dei contagi registrato in Italia negli ultimi giorni. Leggi l’articolo completo.

Sileri: “7-8 mesi col coltello tra i denti” – “È vero, i numeri sembrano quelli di aprile, ma non c’è lo stesso andamento del virus, perché non corrispondono al numero dei ricoveri delle persone in terapia intensiva”. In un’intervista al Corriere della Sera il viceministro Pierpaolo Sileri non nasconde la gravità della situazione, relativa all’aumento dei contagi, ma delinea una prospettiva: “I casi positivi continueranno a salire, non possiamo che ciò che sta accadendo nel resto d’Europa non accadrà anche qui, ma succederà più lentamente se riusciremo a rispettare le regole. Il virus circola e come detto dal ministro Speranza dovremo stare per almeno altri 7-8 mesi con il coltello tra i denti, ma per questo va tenuta la quotidianità sotto controllo, con test, mascherine e distanziamento.

