Otto prostitute positive al Coronavirus, l’allarme delle autorità: “I clienti non vogliono farsi avanti”

Otto prostitute positive al Coronavirus: l’allarme delle autorità

In Spagna otto prostitute sono risultate positive al Coronavirus, mettendo in allarme le autorità sanitarie che non riescono a rintracciare i clienti delle donne. La vicenda è avvenuta nella cittadina di Alcázar de San Juan, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia ed è stata definita “estremamente preoccupante” dalle autorità locali, che stanno facendo di tutto per evitare lo scoppio di un vero e proprio focolaio. Secondo quanto ricostruito, le otto escort, risultate positive al Coronavirus, lavoravano in una casa di appuntamenti. Le prostitute indossavano la mascherina, ma questo non ha evitato loro di contrarre il Covid-19.

Finora sono stati rintracciati solamente quattro uomini, che hanno frequentato nei giorni scorsi il bordello ed è stato chiesto loro di mettersi in isolamento per i prossimi 14 giorni in attesa di sottoporsi al test. Tuttavia, le autorità sanitarie sono convinte che il numero delle persone, e quindi anche dei contagiati, possa essere ben più superiore. Ecco perché hanno rivolto un appello a tutti coloro che hanno frequentato le prostitute, chiedendo di “mostrare responsabilità” e di sottoporsi immediatamente al test. Appello per il momento rimasto inascoltato dal momento che i clienti sono restii a farsi identificare.

Leggi anche: 1. Chiusura discoteche, Sileri a TPI: “Si è scelto il principio di massima precauzione” / 2. Santanché a TPI: “La mia discoteca resta aperta, l’unica cosa vietata è ballare” / 3. Elettra Lamborghini cancella tutti i suoi concerti a causa del Covid: l’annuncio sui social

4. Discoteche chiuse, lo sfogo di Linus: “Perché le avete fatte aprire, eravate ubriachi?” / 5. Coronavirus, l’ordinanza del ministro Speranza sospende solo “l’attività del ballo”: le discoteche possono rimanere aperte / 6. Coronavirus, secondo un modello matematico in Italia a settembre si rischiano “1500 contagi al giorno. Agire subito o tornerà il lockdown”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Psichiatra costringe la paziente depressa a fare sesso con suo marito mentre lei guarda e partecipa Disastro ambientale a Mauritius, la petroliera arenata si è spezzata in due Coronavirus, ultime notizie dal mondo. In Marocco le terapie intensive sono al collasso. La Nuova Zelanda rinvia le elezioni di un mese