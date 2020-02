I regolamenti proposti dal governo della città di Shenzen elencano nove carni autorizzate al consumo, tra cui maiale, pollo, manzo e coniglio, nonché pesce e frutti di mare.

Le altre carni consentite sono agnello, asino, anatre, oche e piccione. La proposta evidenzia che in Cina esistono oltre 2.000 specie di animali selvatici protetti.

Il documento riconosce lo stato di cani e gatti come animali domestici e ne vieta il consumo. I serpenti, le tartarughe e le rane sono stati esclusi dall’elenco approvato, nonostante siano piatti popolari nel sud della Cina.

La decisione è stata del Comitato permanente del 13mo Congresso nazionale del popolo. Lo schema ha 8 articoli focalizzati sul “noto problema” di consumo di carne di animali selvatici (ritenuto uno delle possibili cause del coronavirus), su cui c’è il bando totale e la stretta sul commercio illegale, hanno riferito i media ufficiali.

Nel frattempo, il governo a livello nazionale ha già vietato il commercio di specie selvatiche che gli scienziati sospettano abbiano portato allo scoppio dell’epidemia di coronavirus: alcune delle prime infezioni sono state riscontrate in persone che erano esposte a un mercato della fauna selvatica nella capitale della provincia di Hubei, Wuhan, dove venivano venduti pipistrelli, serpenti, zibetti e altri animali.

Secondo una serie di linee guida diffuse dall’Amministrazione Nazionale per le Foreste e i Pascoli, le autorità a tutti i livelli devono condividere le risorse per rafforzare in maniera completa la protezione della fauna selvatica in importanti habitat e aree in cui sono distribuiti gli animali selvatici. Banchi del mercato, negozi e ristoranti che vendono animali selvatici saranno chiusi e sigillati in conformità con la legge, mentre tutte le informazioni online o pubblicità relative al commercio illegale di animali selvatici saranno rimosse, riportano le linee guida, aggiungendo che anche attività come il trasporto di animali selvatici e prodotti correlati saranno severamente puniti.

Secondo le linee guida, le autorità dovranno rivedere le istituzioni che si occupano dell’allevamento e del commercio di animali selvatici e imporre sanzioni più severe per le violazioni. A partire da ieri l’amministrazione ha bloccato tutte le richieste di autorizzazione amministrativa per le attività di consumo di animali selvatici, tra cui la caccia, la vendita, l’acquisto e l’importazione di animali selvatici.

Inoltre, in base alle linee guida sono richieste procedure di approvazione rigorose per gli animali selvatici utilizzati a scopi non alimentari, come ad esempio per la ricerca scientifica, i farmaci e l’esposizione.

Leggi anche:

Coronavirus, i passeggeri che fanno scalo a Fiumicino non vengono controllati. Ministero: “Non c’è bisogno”

Il Coronavirus è la madre di tutte le fake news perché fa leva sulle nostre paure (di V. Petrini)

Coronavirus in Italia, psicosi razzista: “Alla larga dai cinesi!” (di G. Gambino)

Virus Cina: tutto quello che c’è da sapere sul virus cinese ed evitare la psicosi