Coronavirus, Ellen DeGeneres: “Quarantena è come prigione”

Raffica d’insulti social per la conduttrice televisiva statunitense, Ellen DeGeneres, che nel video di lancio della versione “casalinga” del suo programma, The Ellen Show, ha paragonato la quarantena per il Coronavirus al carcere. “Una cosa che ho imparato dall’essere in quarantena è che è come stare in carcere. Soprattutto perché sto indossando gli stessi abiti da dieci giorni e perché qua dentro sono tutti gay”, ha detto DeGeneres. Peccato che la sua villa hollywoodiana da miliardi di dollari a tutto fa pensare fuorché a una prigione.

Le sue parole sono risultate inopportune e inaccettabili, mentre in Usa centinaia di morti per Covid-19 si registrano anche in carcere. Secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento di correzione di New York, 36 detenuti e circa 200 impiegati sono risultati positivi al Coronavirus e almeno tre carcerati hanno perso la vita nelle carceri di New York, epicentro dell’epidemia in America. E si registrano morti riconducibili al Covid anche in Louisiana e a Chicago, dove circa 230 detenuti e 92 componenti del servizio penitenziario sono stati contagiati nelle carceri.

“Hey, TheEllenShow, i detenuti di questo paese sono intrappolati in una quarantena di 24 ore in celle che hanno probabilmente le dimensioni di una delle tue docce e altri dormono a 3 piedi di distanza da detenuti malati. E stanno morendo. Tu non stai vivendo per nulla in una prigione e non hai mai sperimentato qualcosa vicina alla prigione”, ha scritto un utente indignata su Twitter. Ma gli insulti sono migliaia.

“Ellen Degeneres ha veramente detto che il distanziamento sociale è come essere in prigione, quando il governo sta facendo lavorare i dipendenti dei fast food, che non hanno nemmeno quel ‘privilegio’. Forse non ha nemmeno scoperto tutte le stanze della sua reggia da 27 milioni di dillari”, commenta ancora un altro utente.

Le reazioni sono state così negative da indurre la conduttrice televisiva a rimuovere dal suo canale YouTube il video in cui ha pronunciato la frase shock. Ellen DeGeneres ha ripreso il suo show mercoledì 8 aprile dopo tre settimane di sospensione della trasmissione a causa delle misure adottate per contenere l’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti, con una puntata girata dalla moglie, l’attrice Portia De Rossi.

