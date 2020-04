Coronavirus, la coppia bloccata da settimane alle Maldive nel resort da 700 euro

Coronavirus, coppia in luna di miele forzata da settimane alle Maldive

Una giovane coppia di neo sposi è bloccata da settimane in un resort alle Maldive per colpa del Coronavirus. Con l’aggravarsi dell’epidemia, infatti, le autorità del Sudafrica, Paese di origine dei due sposini, hanno deciso di chiudere gli aeroporti. E così Olivia e Raul De Freitas, di 27 e 28 anni, una maestra e un macellaio, partiti il 25 marzo dopo il matrimonio per una luna di miele si ritrovano oggi intrappolati nel lussuoso resort Cinnamon Velifushi Maldives da 700 euro a persona.

La coppia avrebbe dovuto trascorrere solo sei giorni alle Maldive ora invece sono bloccati lì da settimane e stanno finendo i soldi. Con il prolungarsi forzato della vacanza la coppia è in difficoltà: “Ogni giorno si riducono i risparmi”, dicono i due giovani. “Tutti vorrebbero rimanere intrappolati su un’isola tropicale, finché ciò non accade davvero”, hanno dichiarato i due sposi, mentre aspettano preoccupati di essere rimpatriati a Johannesburg.

Prima di imbarcarsi sull’aereo per le Maldive Olivia e Raul si sono informati dal loro agente di viaggio sulle crescenti restrizioni in atto nei Paesi in cui volevano fare scalo, scrive il New York Times. E il loro agente ha assicurato la coppia che tutti i cittadini sudafricani sarebbero stati autorizzati a tornare a casa.

Solo da ieri, 6 aprile, secondo quanto riporta il New York Times, Raul e Olivia sono diventati ospiti di un altro resort a 5 stelle insieme agli altri sudafricani bloccati alle Maldive e il governo concorrerà alle spese di soggiorno. In attesa della data di ritorno a casa.

Leggi anche:

1. Coronavirus, app per tracciare i contagiati: un’occasione per l’Italia?2. Coronavirus, le app per evitare le code ai supermercati 3. “Anonimizzazione totale è utopia. Gravi rischi per la democrazia”: a TPI l’esperto di privacy sui rischi delle app per il tracciamento dei positivi al Covid-19

Potrebbero interessarti Boris Johnson in terapia intensiva: come sta il premier britannico Coronavirus, Bill Gates: “Finanzierò sette studi per un vaccino con 125 milioni di dollari” Positivo il ministro israeliano Litzman: "Il Coronavirus è un castigo per i gay"

4. Coronavirus, il report di Google che monitora gli spostamenti dei cittadini 5. Zika, febbre gialla, dengue: “L’ivermectina è straordinario e ha buone chance anche contro il Coronavirus”: parla Zeno Bisoffi, specialista in malattie tropicali 6. Se gli scienziati litigano, la scienza è in buona salute

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO