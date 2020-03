Coronavirus, le app per evitare le code ai supermercati

In questi tempi di quarantena molti italiani, come è giusto che sia, non escono di casa se non per andare a fare spesa. Eppure a volte anche recarsi al supermercato può essere complesso, visto che in molti casi, soprattutto nei weekend, bisogna fare i conti con lunghe code. Un’attesa giustificata dal fatto che bisogna mantenere le distanze di almeno un metro tra le persone, per cui gli ingressi sono cadenzati.

Così fuori dai negozi si creano file a volte chilometriche, con anche più di un’ora di attesa. Come fare allora per cercare di evitare che anche un gesto semplice come quello di fare la spesa diventi motivo di stress? Ecco che ci vengono in soccorso alcune app, che ci permettono di monitorare in tempo reale quanto bisogna aspettare per entrare nei supermercati della nostra zone. Due sono le principali, DoveFila.it e FilaIndiana.it. Scopriamole insieme.

FilaIndiana.it

Il sito FilaIndiana.it permette di monitorare in tempo reale le file davanti ai supermercati raccogliendo le informazioni fornite dagli stessi utenti che si trovano in coda. Questi dati vengono poi aggregati e formano una mappa aggiornata sulle code da sostenere per entrare nei supermercati della propria zona. Come si utilizza? Basta accettare la geolocalizzazione oppure zoomare sulla zona che si sta cercando. Sullo schermo appariranno le icone dei supermercati nelle vicinanze e la stima del tempo di attesa per entrare. Attualmente il servizio funziona solo su Milano ed è stata realizzata grazie alle collaborazione di cinque giovani ingegneri designer del Politecnico. Ora sperano a breve, con il lancio anche della app, di espandersi al resto del territorio nazionale. Qui per accedere al sito.

DoveFila.it

Servizio analogo viene offerto da DoveFila.it, che sfrutta la tecnologia della nota app DoveConviene, oltre al contribuito dei cittadini in fila che forniscono le loro indicazioni sui tempi di attesa. Il sito, dopo un test su Roma, è ora attivo in tutta Italia. Qui il link a DoveFila.

