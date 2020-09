Compra una borraccia su Amazon: le arriva a casa piena di urina

Una cliente di Amazon è rimasta scioccata dopo avere ricevuto la sua nuova borraccia piena di urina. La consegna della bottiglia Super Sparrow da circa 7 euro a Sarah Starr, di Bristol, è avvenuta il 2 settembre. La donna ha dichiarato che all’interno ha trovato un liquido giallo e torbido.

La mamma di 36 anni ha acquistato la borraccia da Amazon per il ritorno a scuola della figlia, ma è rimasta “scioccata” da quello che ha trovato. Le immagini mostrano la bottiglia ancora incartata nella sua confezione di plastica, con il fluido giallo visibile attraverso il cellophane.

Un’altra immagine mostra l’articolo fuori dalla confezione e un quarto di esso sembra essere pieno di liquido. Sarah ha raccontato alla stampa: “Stavo preparando le cose per la scuola, quindi ho aperto il pacco in modo da poterlo riempire d’acqua. La scatola non era danneggiata o aperta. Quando l’ho tirata fuori dalla scatola ho visto il liquido e poiché la bottiglia è rosa sembrava di colore marrone. Avevo paura ad aprirlo”.

Sarah inizialmente pensava che potesse esserci del tè all’interno della borraccia.“Ma la puzza era disgustosa e ho capito subito che era urina”. La donna ha contattato Amazon per un reclamo. La donna racconta che le hanno offerto solo un buono di 10 sterline e le hanno chiesto di gettare la borraccia nella spazzatura. Insoddisfatta della risposta di Amazon, Sarah ha deciso di condividere le foto della borraccia sui social media.

Un portavoce di Amazon, contattato dal tabloid The Sun, ha dichiarato: “Stiamo affrontando seriamente la questione e abbiamo già contattato il cliente”. The Sun ha contattato anche l’azienda della borraccia Super Sparrow per un commento.

