A Manhattan spunta il Climate Clock, il conto alla rovescia per la catastrofe climatica

Climate Clock: a Manhattan parte il conto alla rovescia per la catastrofe climatica

A Manhattan, nel cuore di New York, è partito il Climate Clock, un conto alla rovescia per la fine del mondo, il collasso della Terra sembra essere ormai imminente, poco meno di otto anni a disposizione per fermare i cambiamenti climatici. Cosa succede se oltrepassiamo questo limite? Si arriva al punto di non ritorno ed ecco perché a Manhattan è stato installato un Climate Clock, un countdown che serve a ricordarci quando la Terra arriverà al collasso. Il tempo segnato è pari a poco più di 7 anni e 100 giorni: se continuiamo così, l’emergenza climatica arriverà al culmine a gennaio 2028, una stima calcolata in base ai più recenti studi condotti dall’ONU.

Il Climate Clock è stato inaugurato lo scorso sabato a Union Squadre, in occasione della Climate Week, e sarà visibile fino al 27 settembre. Sul sito ufficiale del countdown si legge: “L’umanità ha il potere di aggiungere tempo all’orologio ma solo se lavoriamo collettivamente e misuriamo i nostri progressi rispetto a obiettivi definiti”.

