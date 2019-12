Chernobyl, il mistero dei tre sub scomparsi nel 1986 e ora riapparsi

Tra i misteri e le verità non certificate che aleggiano intorno al disastro nucleare di Chernobyl del 26 aprile 1986 ce n’è una che ha di recente trovato una conferma. È la storia dei tre sub che il 6 maggio si immersero nelle vasche di sicurezza e aprirono le valvole per fare defluire le acque contaminate per impedire una nuova esplosione.

I sommozzatori Alexei Ananenko, Valeriy Bezpalov e Boris Baranov dopo il gesto eroico sono stati dati per morti, ma in realtà sono ancora vivi.

A smentire la grande menzogna che ha circondato la loro storia è stato Andrew Leatherbarrow, autore del libro viaggio-inchiesta “Chernobyl 01:23:40“.

In un’intervista a Micol Sarfatti su Sette Leatherbarrow racconta: “Io non ne ho mai trovato conferma in nessuno dei testi analizzati della loro morte. Per questo ho continuato a cercare. Mi sono imbattuto in un annuncio di morte per infarto di Boris Baranov datato 2005, poi ho scoperto che gli altri due erano ancora vivi. Nel marzo 2016 sono riuscito a contattare Alexei Ananenko. Non era molto turbato dall’essere stato ritenuto morto ormai da trent’anni. Ho deciso di raccontare la loro vera storia: era troppo importante. Dopo l’uscita della serie tv Ananenko ha rilasciato qualche intervista. Dice di non essere un eroe. Nel 2018 tutti e tre hanno ricevuto una medaglia al valore per il loro coraggio”.

Dentro un istituto bielorusso per i sopravvissuti di Chernobyl | FOTO

I cani radioattivi abbandonati dalle famiglie dopo il disastro nucleare di Chernobyl

Potrebbero interessarti Un giorno al fronte: il diario di TPI al confine tra Gaza e Israele | VIDEO Brexit, Boris Johnson fa la parodia di Love Actually. E Hugh Grant risponde Ecco i temibili missili Kassam che Gaza lancia contro Israele | TPI IN DIRETTA DA SDEROT

Anniversario Chernobyl: 26 aprile 1986-2019, 33 anni fa il disastro nucleare in Ucraina (allora Urss)