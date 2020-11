Carola Rackete fermata in Germania: protestava contro l’abbattimento degli alberi

Carola Rackete fermata in Germania: protestava contro abbattimento alberi

L’ex capitana della nave Sea Watch 3, Carola Rackete, è stata fermata in Germania dalla polizia durante alcune preteste contro l’abbattimento degli alberi di un’antica foresta, il Dannenroeder Forst. La manifestazione, organizzata dal gruppo “Dannenroeder Wald Besetzung”, è stata indetta dopo la decisione di eliminare una porzione di 27 ettari della foresta per far spazio all’estensione di un’autostrada in Assia, l’A49. Secondo quanto si apprende, Carola Rackete è stata fermata per aver occupato una piattaforma in una sorta di atto dimostrativo. Adesso si trova in custodia cautelare. Sul web, in queste ore, stanno circolando una serie di immagini in cui si vede l’ex capitana della Sea Watch 3 mentre viene portata via dalle forze dell’ordine.

Secondo alcuni media, durante la protesta alcuni manifestanti hanno lanciato petardi e fumogeni contro la polizia. Ci sarebbero stati anche altri fermi. Carola Rackete è stata portata via da una casa costruita provocatoriamente dagli attivisti su un albero. In una dichiarazione, l’ex capitana della Sea Watch 3 ha lanciato un appello a unirsi alla resistenza contro l’abbattimento degli alberi secolari del Dannenroeder Forst. “Non possiamo restare a casa e sperare che altri facciano il lavoro scomodo al posto nostro”.

Lo scorso anno, Rackete era finita al centro di una polemica con il governo italiano – allora guidato da Lega e M5s – dopo che la sua nave aveva soccorso 50 migranti nel mar Mediterraneo. Nonostante la mancata autorizzazione allo sbarco da parte del Viminale, Rackete aveva diretto la Sea Watch 3 verso il porto di Lampedusa.

