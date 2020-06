Carola Rackete contro l’Europa: “L’Ue vuole che i migranti affoghino”

“L’Ue vuole che i migranti affoghino per spaventare chi intende intraprendere gli attraversamenti”: a scagliarsi contro l’Europa è Carola Rackete (qui il suo profilo), la capitana della Sea Watch 3, che torna a parlare a un anno di distanza da quando forzò il blocco imposto dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini per condurre la sua nave con 40 migranti a bordo nel porto di Lampedusa. Intervistata dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, la Rackete ha accusato diversi stati europei, tra cui Spagna, Malta, Italia, Paesi Bassi e Germania, di “continuare a ostacolare il salvataggio e il monitoraggio delle missioni via mare e aeree”. Secondo la capitana tedesca, inoltre, nell’ultimo anno “nulla è cambiato” in fatto di politiche migratorie, aggiungendo anche “Se c’è stato un cambiamento, si tratta di un deterioramento della situazione”.

Secondo Carola Rackete, inoltre, i Paesi europei hanno sfruttato l’epidemia di Coronavirus per bloccare gli arrivi dei migranti e “mettere da parte i diritti umani e per smettere di rispettare la legge del mare”. “Malta, in primo luogo – ha aggiunto la tedesca – ma anche altri stati europei, tra cui la Germania, stanno usando la pandemia come scusa”. La Rackete ha anche affrontato il tema, attualissimo, della lotta al razzismo ricordando anche quando è stata arrestata dopo aver forzato il blocco navale. “come donna bianca, non ho avuto paura per un secondo che la polizia potesse uccidermi durante l’arresto o dopo in cella, come invece è successo a molti neri, anche in Germania. Ed è per questo che dobbiamo agire”.

