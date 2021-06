Una canna di marijuana gratis a chi si fa il vaccino anti-Covid: l’incentivo a vaccinarsi negli Usa

C’è chi regala un gelato o una cena al ristorante, chi una birra o biglietti della lotteria e c’è anche chi offre una canna di marijuana in omaggio. Sono alcune delle iniziative più originali messe in campo da diversi Paesi in tutto il mondo per incentivare i cittadini a vaccinarsi contro il Covid.

L’idea forse più stravagante l’ha scelta lo Stato di Washington, negli Stati Uniti, dove è stata lanciata appunto la campagna “Joints for Jabs“, attraverso cui verrà offerta una canna a tutte le persone dai 21 anni in su che potranno dimostrare di aver ricevuto la prima o la seconda dose di vaccino contro il Covid ai negozi che aderiscono all’iniziativa.

La promozione, lanciata dal Consiglio statale per i liquori e la cannabis, sarà attiva fino al 12 luglio e sarà valida soltanto per le canne già rollate, e non su altri prodotti a base di marijuana. Secondo quanto riporta il New York Times l’iniziativa della canna in regalo è stata portata avanti anche in altri stati come ad esempio l’Arizona.

