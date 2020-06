Black Lives Matter, a Bristol i manifestanti buttano giù la statua di uno schiavista | VIDEO

A Bristol, nel Sud-Ovest dell’Inghilterra, i manifestanti scesi in piazza a sostegno del movimento americano Black Lives Matter oggi hanno abbattuto la statua del trafficante di schiavi Edward Colston. Un gesto forte, attraverso il quale le persone scese in strada a protestare per la morte di George Floyd hanno voluto dimostrare la loro solidarietà nei confronti degli afroamericani.

I video, circolati da subito sui social, mostrano i dimostranti legare con una corda la statua di bronzo eretta nel 1895 per poi tirarla giù tra le urla e gli applausi dei presenti. Dopo esserci saltati sopra, i manifestanti hanno poi fatto rotolare la statua fino al porto, dove l’hanno gettata nel fiume Avon. Edward Coltson era un filantropo, commerciante di schiavi e deputato inglese nato a Bristol che ha sostenuto e dotato scuole, case di cura, ospedali e chiese la città inglese come anche Londra. Il suo nome è commemorato in diversi punti di Bristol, tra strade e scuole.

