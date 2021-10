Boom di contagi nel Regno Unito, il governo corre ai ripari e apre al Green Pass

Il governo del Regno Unito si starebbe preparando a una nuova stretta contro il Covid-19 in vista dell’inverno e per far fronte all’aumento vertiginoso dei contagi registrato nelle ultime settimane. Il piano di emergenza prevedere la reintroduzione delle misure di contenimento e include l’uso di passaporti vaccinali nei luoghi affollati e ad alto rischio. Dovrebbe imporre anche l’uso delle mascherine.

Lo rivela l’Observer, il domenicale del giornale britannico The Guardian, che sostiene di aver raccolto le prove che dimostrano l’intenzione del governo di applicare il Piano B. Finora il governo di Boris Johnson ha negato questa possibilità ma le cose potrebbero cambiare se l’impennata di contagi, e di morti, nel Regno Unito dovesse aggravarsi. In questi giorni il premier si è rivolto alla popolazioni invitando tutti a sottoporsi alla terza dose di vaccino.

Nel frattempo, rivela l’Observer, la Uk Health Security Agency (Ukhsa) sta consultando le amministrazioni locali per tastare loro il polso sulla possibilità di una “immediata implementazione del piano per l’inverno”. L’agenzia avrebbe già dato disposizione di sospendere le operazioni non urgenti. Si teme in particolare la concomitanza della variante Delta e sottovarianti del coronavirus e altre malattie respiratorie, come l’influenza e il Virus respiratorio sinciziale (Rsv), che può avere conseguenze anche gravi per bambini e persone anziane.