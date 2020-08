Gaffe di Bolsonaro: prende in braccio un uomo affetto da nanismo pensando sia un bambino | VIDEO

È diventato virale sui social il video che immortala il presidente del Brasile Jair Bolsonaro mentre prende in braccio un uomo affetto da nanismo pensando sia un bambino. La gaffe è avvenuta lo scorso martedì 18 agosto nel corso dell’inaugurazione di una centrale elettrica nello stato di Sergipe. Prima della cerimonia, Bolsonaro si è intrattenuto con decine di sostenitori, che lo hanno acclamato a gran voce. Il presidente del Brasile, così, ha iniziato a stringere le mani dei suoi supporter e poi ha deciso di prendere in braccio quello che pensava fosse un bambino. In realtà, così come svelato da uno dei presenti, si trattava di uomo affetto da nanismo. Una volta appresa la notizia, Bolsonaro ha immediatamente abbassato le braccia e fatto quasi cadere l’uomo, continuando a salutare i suoi sostenitori come se nulla fosse. La gaffe, tuttavia, non è passata inosservata ed è diventata in breve tempo virale sui social con l’hashtag #Bolsonaro che su Twitter è diventato trending topic mondiale.

