Covid, Bill Gates: “Ci saranno ancora milioni di morti”

“Ci saranno ancora milioni di morti, prima della fine della pandemia di Covid-19”. Questa è quella che la stampa definisce la “profezia” di Bill Gates. In un’intervista rilasciata all’Economist il co fondatore di Microsoft e filantropo della Fondazione Bill&Melinda Gates, che ha già devoluto più di 350 milioni di dollari alla lotta contro il nuovo Coronavirus, sostiene che “la maggior parte di quelle morti non sarebbe causata dalla malattia in quanto tale, ma dal sovraccarico dei sistemi sanitari, e di economie già stressate e soprattutto nei Paesi poveri e in via di sviluppo”.

Secondo Bill Gates “per la fine del 2021 sarà avviata la produzione di massa di un vaccino abbastanza efficace, rendendo immune una quota dell’umanità sufficiente da bloccare la pandemia. Ma non basta: dobbiamo tutti spendere miliardi per ottenere il vaccino, per evitare i trilioni di danni che la pandemia sta facendo all’economia”.

