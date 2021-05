“Bill Gates ha lasciato la presidenza Microsoft a causa di una relazione con una dipendente”

Emergono nuovi dettagli a pochi giorni dal divorzio inaspettato di Bill e Melinda Gates dopo 27 anni di matrimonio. Secondo le ultime rivelazioni, la separazione era in incubazione da tempo. La moglie del fondatore di Microsoft cominciò a consultare avvocati divorzisti circa due anni fa, nell’ottobre 2019, quando divennero pubblici i ripetuti incontri di suo marito con Jeffrey Epstein, dopo l’arresto del controverso finanziere per traffico sessuale di minorenni. Ma non è tutto, è ancora il Wall Street Journal a portare alla luce una nuova verità sul divorzio dei coniugi Gates.

Secondo il WSJ, il consiglio di amministrazione di Microsoft nel 2020 avrebbe spinto Bill Gates a dimettersi dalla presidenza della società da lui fondata perché aveva scoperto una relazione “inappropriata” tra il fondatore e una dipendente.

Secondo il giornale statunitense, il board dell’azienda alla fine del 2019 ha arruolato uno studio legale per indagare su Gates dopo che una dipendente sostenne in una lettera di aver avuto per anni una relazione sessuale col fondatore della società. Durante l’inchiesta alcuni membri del board ritennero che non era più appropriato per Gates farne parte. Gates, stando al Wsj, diede le dimissioni prima del completamento dell’inchiesta.

Il 13 marzo 2020 il fondatore lascia definitivamente la Microsoft motivando la scelta con la volontà di concentrarsi sulle sue attività filantropiche attraverso la sua Foundation.

La portavoce di Bill Gates, Bridgitt Arnold, conferma parlando con il Wsj che “c’è stata una relazione sentimentale quasi 20 anni fa che è finita amichevolmente”, ma sottolinea come la decisione di lasciare il Cda “non fu affatto legata a tale questione”. L’addio a Microsoft di Gates, aggiunge la portavoce, fu legato alla volontà di avere più tempo per le attività filantropiche”.

