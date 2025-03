Un’alleanza tra Russia e Stati Uniti? “Nulla è impossibile”. Secondo il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, il riavvicinamento tra Washington e Mosca dovuto al cambio radicale di politica estera del presidente Usa Donald Trump dovrebbe essere soltanto l’inizio. Per il bene del mondo, s’intende.

Il leader bielorusso 70enne, in carica dal 20 luglio 1994 e rieletto soltanto lo scorso 26 gennaio con l’87,6% dei voti per il settimo mandato quinquennale consecutivo, ha spiegato la sua proposta in un’intervista concessa il 27 febbraio ma pubblicata soltanto oggi sul profilo X del blogger e imprenditore australiano Mario Nawfal, autoproclamatosi pioniere del “giornalismo partecipativo”, seguito persino da Elon Musk.

🚨🇧🇾EXCLUSIVE INTERVIEW: PUTIN’S #1 ALLY REVEALS ALL! In a world first, Belarus’ President Lukashenko talks about what REALLY led to the war, his private discussions with Putin, how close we got to a nuclear war, and major new revelations on how he stopped a Russian coup! This… https://t.co/m2mThHp72M pic.twitter.com/7qaUoFgzZI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 5, 2025

Un’intesa ancora più stretta tra la Casa bianca e il Cremlino, ha spiegato Lukashenko a Nawfal, “è possibile”. Di più, sarebbe “molto importante per stabilizzare il pianeta”. L’obiettivo dell’alleanza tra Russia e Stati Uniti? “Che non ci siano altre guerre devastanti in Medio Oriente o in Ucraina, in modo tale che non ci siano conflitti”. “Nulla è impossibile”, ha sottolineato il presidente della Bielorussia. “La Russia sarà sempre un alleato per gli Usa, dopo tutto è il Paese dominante a livello militare, ma non è contro nessuno”.

Intanto però Lukashenko si è offerto di ospitare nella sua capitale Minsk i colloqui di pace tra Russia e Ucraina con la mediazione Usa. “Dite al Trump che lo aspetto qui con Putin e Zelensky”, ha detto Lukashenko a Nawfal. Una proposta accolta dal Cremlino. “(La questione, ndr) Non è stata sollevata e non è stata discussa in alcun modo”, ha detto oggi in conferenza stampa il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, rispondendo a una domanda sulla proposta del leader bielorusso. “Ma, naturalmente, per noi Minsk è il posto migliore (per i negoziati, ndr)”, ha concluso, definendo ”la Bielorussia il principale alleato della Russia”.