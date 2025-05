Il presidente, insieme alla first lady, esprime vicinanza al suo predecessore, che ha reso noto di avere un cancro. Supporto anche dagli Obama e dai Clinton

“Melania ed io siamo addolorati nell’apprendere della recente diagnosi medica di Joe Biden. Porgiamo i nostri più sentiti e migliori auguri a Jill e alla famiglia, e auguriamo a Joe una pronta e prospera guarigione”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – a nome suo e della first lady Melania – esprime la propria vicinanza a Joe Biden, che poche ore fa, tramite il proprio staff, ha reso noto di avere una forma aggressiva di cancro alla prostata.

Anche l’ex presidente Barack Obama, insieme alla moglie Michelle, manda un messaggio di vicinanza a Biden, che tra il 2009 e il 2016 fu suo vicepresidente. “Michelle e io – scrive Obama – pensiamo a tutta la famiglia Biden. Nessuno ha fatto più di Joe per trovare trattamenti innovativi contro il cancro in tutte le sue forme, e sono certo che combatterà questa sfida con la sua caratteristica determinazione e grazia. Preghiamo per una rapida e completa guarigione”.

Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti negli ultimi quattro anni sotto la presidenza di Biden, scrive, parlando anche a nome di suo marito Doug Emhoff: “Doug ed io siamo addolorati. Joe è un combattente e so che affronterà questa sfida con la stessa forza, resilienza e ottimismo che hanno sempre caratterizzato la sua vita e la sua leadership. Speriamo in una sua completa e rapida guarigione”.

Bill Clinton, presidente democratico dal 1993 al 2000, osserva: “Il mio amico Joe Biden è sempre stato un combattente. Hillary ed io tifiamo per lui e teniamo lui, Jill e tutta la famiglia nei nostri pensieri”. Sua moglie Hillary, segretaria di Stato dal 2009 al 2012, afferma: “Penso ai Biden mentre affrontano il cancro, una malattia da cui hanno fatto tanto per cercare di risparmiare ad altre famiglie. Vi auguro una pronta e completa guarigione”.

Anche l’ex presidente della Camera, Nancy Pelosi, manda un pensiero a Biden: “Il presidente Joe Biden è un grande patriota americano. Paul e io ci uniamo ai milioni di persone in tutto il Paese e nel mondo che pregano affinché abbia la forza e una rapida guarigione nella lotta contro il cancro. A lui e alla sua famiglia mandiamo tutto il nostro amore”.