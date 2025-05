L’ex presidente Usa Joe Biden ha una forma aggressiva di cancro alla prostata: l’annuncio è stato dato dai suoi collaboratori, i quali hanno spiegato che l’ex inquilino della Casa Bianca è stato visitato la scorsa settimana dopo che aveva sofferto di problemi alle vie urinarie. “Venerdì gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata con metastasi ossee” si legge nella nota diffusa dal suo ufficio nella quale si precisa che “sebbene sia una forma molto aggressiva della malattia, il cancro sembra essere sensibile agli ormoni, il che ne consente una gestione efficace”.

Nel comunicato si sottolinea anche che l’ex presidente sta ragionando, insieme alla sua famiglia, quale sia il miglior percorso terapeutico da seguire. L’annuncio arriva nei giorni in cui negli Stati Uniti si discute molto delle condizioni fisiche e mentali di Joe Biden e sulla, tardiva a detta di alcuni, rinuncia a correre per un secondo mandato come presidente Usa. “Melania ed io siamo addolorati nell’apprendere della recente diagnosi di Joe Biden. Porgiamo i nostri più sentiti e migliori auguri a Jill e alla famiglia, e auguriamo a Joe una pronta e prospera guarigione”” ha scritto Donald Trump su Truth.

“Joe è un combattente e so che affronterà questa sfida con la stessa forza, resilienza e ottimismo che hanno sempre caratterizzato la sua vita e la sua leadership. Speriamo in una sua completa e rapida guarigione” ha invece scritto la vice di Biden nonché candidata democratica alle ultime elezioni presidenziali Usa, Kamala Harris. “Nessuno ha fatto più di Joe per trovare trattamenti innovativi per il cancro in tutte le sue forme, e sono certo che combatterà questa sfida con la sua caratteristica determinazione e grazia. Preghiamo per una rapida e completa guarigione” ha invece scritto su X l’ex presidente Barack Obama.