Berlino, arrestato presunto cannibale: “Ossa della vittima totalmente priva di carne”

Berlino, arrestato presunto cannibale: “Ossa priva di carne”

La polizia tedesca ha arrestato un uomo sospettato di omicidio sessuale e cannibalismo dopo che le ossa della sua presunta vittima sono state ritrovate in un parco di Berlino l’8 novembre scorso. Dall’analisi è emerso che le ossa erano i resti di un uomo di 44 anni scomparso due mesi fa. Attraverso l’odore delle ossa, i cani addestrati hanno condotto la polizia nell’appartamento del presunto killer a Berlino, Stefan R., un insegnante di matematica di 41 anni. Un poliziotto ha raccontato che un osso era “totalmente privo di carne” e che “c’erano altre indicazioni” che fanno sospettare fortemente che si sia trattato di cannibalismo.

Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Dpa, il sospetto assassino aveva visitato “chat Internet rilevanti“. La vittima invece, un ingegnere elettronico chiamato Stefan T., aveva lasciato il suo appartamento poco prima della mezzanotte del 5 settembre. Alcuni giorni dopo i coinquilini ne avevano denunciato la scomparsa. I media tedeschi intanto hanno confrontato il caso con quello di Armin Meiwes, un cannibale tedesco condannato all’ergastolo nel 2006, ha hanno scoperto che l’assassino aveva incontrato la sua vittima in una chat room per persone interessate al cannibalismo, simile a quella visitata anche da Stefan R. Meiwes aveva filmato l’omicidio e dopo le indagini i pubblici ministeri avevano accertato che aveva ucciso una donna di 43 anni per piacere sessuale.

