Belgio, la polizia trova 12 migranti nascosti in camion frigorifero

Dodici migranti, vivi, sono stati trovati mercoledì 30 ottobre dalla polizia belga in un camion frigorifero fermo in un parcheggio dell’autostrada nel nord del Belgio. Ad avvisare le autorità è stato l’autista del mezzo che trasportava frutta e verdura.

La polizia federale ha riferito che i migranti, tutti di origine siriana e sudanese, sono stati portati all’Ufficio Immigrazione nella città di Anversa.

La scorsa settimana, 39 migranti sono stati trovati morti in un camion frigorifero in Gran Bretagna dopo essere passati dal porto belga di Zeebrugge. Le autorità belghe stanno collaborando con le autorità britanniche nelle indagini.

Erano tutte cinesi le vittime in quel camion della morte. 31 persone di sesso maschile e otto di sesso femminile: 38 adulti e “una giovane donna” probabilmente non ancora maggiorenne. Trentanove persone ammassate nel container refrigerato di un tir che probabilmente era utilizzato da una rete di trafficanti di esseri umani per favorire l’immigrazione clandestina nel Regno Unito.In quel caso, la tragedia è stata scoperta dalla polizia britannica in una zona industriale a Grays, nell’Essex, a sud dell’Inghilterra.

La polizia ha arrestato il camionista nordirlandese Mo Robinson, 25 anni, con l’accusa di omicidio. Nella notte, gli inquirenti hanno effettuato alcune perquisizioni nell’Irlanda del Nord. I controlli, in particolare, hanno riguardato due indirizzi nella contea di Armagh, dove è nato e risiede l’autista del camion-bara.

Il sospetto, secondo i media, è che il camionista possa far parte di una rete di basisti coinvolti in operazioni di trasporto per conto di trafficanti d’esseri umani.

