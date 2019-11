Attentato a Londra rivendicato dall’Isis

L’Isis ha rivendicato l’attentato di ieri a Londra nella zona di London Bridge, dove un uomo armato di coltello ha aggredito e ferito una decina di passanti, due dei quali poi morti qualche ora più tardi per le ferite riportate. A dare notizia della rivendicazione è oggi, sabato 30 novembre, il Site, il sito di monitoraggio della galassia jihadista, che ha spiegato che report dello Stato islamico definiscono l’aggressore del London Bridge un suo “combattente”.

Il killer, ucciso dalla polizia subito dopo l’attacco, si chiamava Usman Khan, aveva 28 anni ed era un simpatizzante di Al Qaida, condannato per terrorismo e scarcerato in anticipo. Ieri a London Bridge è dimostrato pronto ad approfittare di una conferenza sulla riabilitazione dei detenuti per scatenare la sua furia e il suo odio. Nel suo attacco ha ucciso un uomo e una donna e ferito gravemente altre tre persone. È stato poi affrontato da alcuni passanti eroi e infine colpito dalla polizia.

Attentato di Londra, l’uomo che ha disarmato il killer è un assassino condannato all’ergastolo

La sua vicenda, della condanna e della scarcerazione, ha sollevato molte polemiche e riacceso il dibattito pubblico sulla certezza della pena. Le polemiche vengono cavalcate con toni da pugno di ferro dal premier conservatore Boris Johnson a meno di due settimane dalle elezioni britanniche del 12 dicembre.

Identificata una delle due vittime: un giovane laureato di 28 anni

Intanto è stata identificata una delle due vittime dell’attacco. L’uomo che ha perso la vita nell’attentato a London Bridge si chiamava Jack Merritt ed era un giovane laureato dell’università di Cambridge. Secondo le prime ricostruzioni è stato ucciso dal killer Usman Khan nella sala all’imbocco del ponte in cui il raid è cominciato, durante la conferenza sulla riabilitazione dei detenuti organizzata a Londra dallo stesso ateneo di Cambridge. Il padre lo ha ricordato come “un bello spirito”.

Attentato di Londra, il video dei passanti-eroi che bloccano il killer con un estintore e una zanna di balena

Il padre via Twitter ha ricordato che Merritt era coordinatore di uno dei corsi di quel progetto di recupero dei carcerati, condotto attraverso l’istruzione e denominato Learning Together, per discutere del quale si erano radunati ieri nella Fishmongers’ Hall vari docenti, studenti, educatori ed ex detenuti tra cui lo stesso Khan.

Non è invece stato reso ancora pubblico il nome della seconda vittima, una donna. Mentre restano in ospedale tre persone ferite dall’accoltellatore, due donne e un uomo, almeno una delle quali in condizioni gravi.