Londra, attacco sul London Bridge: un morto e 4 feriti

Un morto e quattro feriti: è il primo bilancio, ufficioso, riferito da fonti di polizia a Sky News di un attacco avvenuto oggi, venerdì 29 novembre, nel cuore di Londra, nella zona di London Bridge. Il morto non è l’aggressore. La polizia ha sparato a un uomo che, armato di un coltello, ha aggredito alcune persone. Tra i quattro feriti ci sarebbe l’attentatore, che Scotland Yard ha annunciato di aver “fermato”: “È terrorismo”.

L’uomo avrebbe avuto una colluttazione con persone in abiti civili prima di essere colpito dagli agenti. In un video, si vede una persona a terra, presumibilmente l’aggressore, e alcune altre in lotta con lui. “La gente correva nel panico tra le urla, la polizia è arrivata subito e ha bloccato e evacuato il Borough Market, la gente si è barricata nei negozi. Siamo ancora in attesa di indicazioni”, ha riferito un giornalista dell’Ansa che si trovava nel famoso mercato londinese, a pochi passi dal London Bridge.

La polizia ha confermato che un uomo è stato colpito da arma da fuoco e ha invitato gli utenti dei social a non condividere filmati in rete.

Le immagini circolate subito dopo l’attacco mostravano due ambulanze sul posto e un camion di traverso sul ponte. Molte auto della polizia sono state dispiegate nella zona.

Attacco a Londra, testimoni: aggressore con un giubbotto sospetto

Come riferito da testimoni alla Bbc, l’aggressore di London Bridge, oltre a essere armato di coltello, aveva indosso “un qualche tipo di giubbotto” sospetto. Secondo le testimonianze, gli agenti di polizia si siano allontanati da lui dopo averlo colpito, probabilmente nel timore di un giubbotto esplosivo.

Scotland Yard per ora non ha confermato la circostanza, mentre prosegue le indagini e mantiene l’area cordonata. Temporaneamente dopo l’attacco è stata chiusa anche la stazione della metropolitana e dei treni di London Bridge.

Fatti trattati come terrorismo, circostanze poco chiare

Scotland Yard ipotizza che l’attacco al London Bridge sia legato al “terrorismo”, come ha scritto in un tweet la Metropolitan Police (che aggiunge tuttavia come le circostanze siano ancora “non chiare”).

“Al momento le circostanze relative all’incidente di London Bridge restano non chiare”, ha precisato Scotland Yard con l’abituale cautela in un aggiornamento diffuso via Twitter. “Tuttavia, per precauzione, stiamo reagendo all’episodio come se fosse di matrice terroristica” per la dinamica dell’accaduto, è stato sottolineato. La polizia ha confermato poi che “un uomo è stato colpito” dagli agenti con proiettili d’arma da fuoco (“shot”). Ma senza chiarire in che condizioni sia né di chi si tratti.