Sparatoria Londra, attacco al London Bridge: la diretta live

Sparatoria Londra al London Bridge: diretta live

È di un morto e 4 feriti il primo bilancio ufficioso riferito da fonti di polizia a Sky News dell’attacco avvenuto oggi nel cuore di Londra, nella zona di London Bridge. Il morto non è l’aggressore, ha precisato l’emittente.

La polizia ha sparato a un uomo che, armato di un coltello, ha aggredito alcune persone. Tra i quattro feriti ci sarebbe l’attentatore, che Scotland Yard ha annunciato di aver “fermato”: “È terrorismo”.

L’uomo avrebbe avuto una colluttazione con persone in abiti civili prima di essere colpito dagli agenti. In un video, si vede una persona a terra, presumibilmente l’aggressore, e alcune altre in lotta con lui. “La gente correva nel panico tra le urla, la polizia è arrivata subito e ha bloccato e evacuato il Borough Market, la gente si è barricata nei negozi. Siamo ancora in attesa di indicazioni”, ha riferito un giornalista dell’Ansa che si trovava nel famoso mercato londinese, a pochi passi dal London Bridge.

Ecco la diretta dalla pagina Facebook di TPI.

