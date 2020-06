La nuova profezia di Anand, il 14enne che aveva previsto il Coronavirus

Abhigya Anand ha solo 14 anni ma in confronto ai suoi coetanei ha una storia davvero particolare: ha un diploma post-laurea in Microbiologia ayurvedica, è un astrologo conosciuto in tutto il mondo e soprattutto ha dimostrato di avere un particolare talento per le profezie. Anand, infatti, nei mesi scorsi è balzato agli onori delle cronache perché è stato uno dei primi a predire l’arrivo del Coronavirus. E proprio in questi giorni si è lanciato in una nuova previsione. Una di quelle che mettono un po’ di paura. “Dal 20 dicembre – ha detto il ragazzo – inizierà una nuova catastrofe, anche più distruttiva del Covid-19, che durerà fino al marzo 2021”.

Anand non ha voluto fornire ulteriori spiegazioni, al momento. Il 14enne si è solo limitato a dire che la nuova catastrofe sarà causata dall’allineamento di Saturno e Giove. Come sempre, in questi casi, la platea del web si è divisa su chi crede ciecamente nel ragazzo (la platea dei suoi fan è molto ampia) e chi, invece, manifesta un certo grado di scetticismo. Eppure nel 2019 Anand ha fatto una profezia tutt’altro che fantasiosa: il giovane, infatti, aveva dichiarato con grande anticipo che una terribile malattia che si sarebbe diffusa in tutto il mondo e che la Cina sarebbe stata uno dei Paesei più colpiti. Il ragazzo si è anche azzardato a prevedere la data di fine del Coronavirus: il 5 settembre 2020, dopo una lenta decrescita iniziata a fine marzo. Nell’occasione, Anand ha anche dichiarato che la pandemia è una “vendetta” della natura contro l’uomo, che dovrebbe “mettere di uccidere gli animali e danneggiare la natura per evitare l’ira della madre Terra”.

