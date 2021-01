“Airbnb condanna fermamente l’attacco della scorsa settimana al Campidoglio degli Stati Uniti e gli sforzi per minare il nostro processo democratico. Continueremo a sostenere le nostre politiche comunitarie vietandola ai gruppi di odio e violenza quando veniamo a conoscenza di tali appartenenze”. Con una nota ufficiale, il celebre portale di affitti brevi prende le distanze dalla destra americana dopo i fatti di Capitol Hill, e annuncia che cancellerà le prenotazioni di violenti, terroristi e facinorosi a Washington DC, in vista dell’evento di insediamento del Presidente eletto Joe Biden. “Quando apprendiamo tramite fonti media o delle forze dell’ordine i nomi degli individui accusati dei crimini violenti avvenuti lo scorso mercoledì a Capitol Hill, ci accertiamo del fatto che queste persone abbiano o meno un account Airbnb”, ha riferito la società di affitti. Airbnb ha adottato la politica di “bannare” gli ospiti membri di gruppi di odio dal 2017, quando bloccò le prenotazioni di clienti diretti a una manifestazione della supremazia bianca a Charlottesville, in Virginia.

La società di home sharing con sede a San Francisco ha anche affermato che non effettuerà donazioni politiche ai repubblicani che hanno votato contro la certificazione dei risultati delle elezioni la scorsa settimana. Airbnb si è unita a Marriott, AT&T e altri prendendo questa posizione. Il comitato di azione politica di Airbnb ha donato oltre 860mila dollari a candidati e partiti politici nel ciclo elettorale del 2020. Lo rivela Open Secrets che monitora le donazioni per il finanziamento delle campagne elettorali. Il presidente democratico eletto Joe Biden è stato il maggior destinatario delle donazioni di Airbnb.

Today we’re announcing a 7-step plan to help build trust and assist with protecting our community of hosts and guests in the greater Washington, D.C. area as we approach the Presidential Inauguration.https://t.co/vRw7FTOpOK

— Airbnb (@Airbnb) January 12, 2021