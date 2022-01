Afghanistan, i talebani decapitano tutti i manichini a Herat: “Sono idoli” | VIDEO

In questi giorni arrivano dall’Afghanistan notizie e immagini di gesti eclatanti compiuti dai talebani.

La notizia più recente riguarda la decisione del ministero dei talebani per la Propagazione della virtù e la prevenzione del vizio di Herat di decapitare i manichini nei negozi di abbigliamento. I proprietari dei negozi non sono contenti di questa decisione. Il ministero ha però annunciato che i talebani prenderanno provvedimenti contro chiunque violi l’ordine: per il dirigente locale i manichini sono “idoli”, e per questo sono proibiti.

Qualche giorno fa, invece, i servizi di intelligence afghani hanno sequestrato circa 3mila litri di alcolici durante una perquisizione a Kabul. L’alcol è stato distrutto perché per i musulmani è un bevanda vietata. Il liquido è stato buttato in acqua, in un canale. Il video è stato diffuso anche su Twitter.