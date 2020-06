Tre adolescenti imitano la morte di George Floyd e postano la foto sui social: arrestati

Tre adolescenti inglesi sono stati arrestati dopo aver postato sui social una foto in cui imitavano la scena della morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso il 25 maggio durante un fermo di polizia a Minneapolis, negli Stati Uniti. I ragazzi, due 19enni e un 18enne, originari di Gateshead, nella contea di Tyne and Wear, avevano condiviso lo scatto su Snapchat e altre piattaforme social accompagnato dalle parole “brutalità della polizia”.

Nell’immagine si vedono due ragazzi, uno col ginocchio sul collo dell’altro, ed entrambi ridono rivolti verso il terzo ragazzo che scatta la foto. Condivisa su un gruppo dell’università, l’immagine ha suscitato critiche e proteste da parte di moltissimi utenti. “Sono molto arrabbiato, e come me tantissime persone”, ha commentato uno studente di 16 anni. “Per me questo è un reato, si stanno chiaramente prendendo beffa di una persona che sta per morire. Questi ragazzi avranno una seconda possibilità, ma George Floyd no. Dovrebbero vergognarsi”.

L’indagine della polizia ha condotto all’identificazione dei tre adolescenti, fermati perché accusati di aver “inviato comunicazioni che causavano ansia e angoscia”. I ragazzi sono poi stati rilasciati su cauzione, secondo quanto riferito da un portavoce delle forze dell’ordine della Northumbria. “Comprendiamo che questo post sui social media ha causato gravi turbamenti e vogliamo rassicurare il pubblico che stiamo procedendo con le indagini in modo approfondito”, ha spiegato il portavoce.

L’uccisione di George Floyd ha scatenato un’ondata di proteste in tutti gli Usa, che finora ha provocato 6 morti, centinaia di feriti e circa 4mila arresti. In 42 città stato imposto il coprifuoco, mentre in 26 Stati è stato chiesto l’intervento della Guardia nazionale.

